ADO Den Haag, dat slechts vier punten pakte in de eerste zeven Eredivisie-duels, heeft woensdag assistent-trainers Michele Santoni en Rick Hoogendorp teruggezet naar de jeugdopleiding. De leiding van de club hoopt dat hiermee de sluimerende onrust de kop in wordt gedrukt.

"Het is een vervelend, maar noodzakelijk besluit", zegt Martin Jol, hoofd van het technisch hart, in een persbericht van ADO. "Het is de uitkomst van diverse interne gesprekken. Wij zien dit als een vereiste om meer rust te creëren."

Volgens verschillende media was er de afgelopen tijd onenigheid binnen de technische staf van ADO, die sinds dit seizoen onder leiding staat van de debuterende hoofdtrainer Aleksandar Rankovic. Omroep West meldt dat algemeen directeur Mohammed Hamdi maandag uitgebreid gesproken heeft met de spelersraad en dat de selectie Rankovic volledig steunde.

"Op basis van de eerste maanden van het seizoen, de wisselwerking binnen de staf en interne gesprekken is er geconcludeerd dat het op dit moment beter is om de technische staf van het eerste elftal te verkleinen. Een besluit in het belang van de club", zegt Hamdi in het persbericht van ADO.

Santoni (40) en voormalig ADO-spits Hoogendorp (45) waren dit seizoen net als Rankovic nieuw in de technische staf van het eerste elftal. Richard Knopper en keeperstrainer Hans Segers blijven na de ingreep van de ADO-leiding over als assistenten van Rankovic.

De Hagenaars gaan zaterdag vanaf 16.30 uur in het thuisduel met FC Twente op jacht naar de tweede competitiezege van het seizoen.

