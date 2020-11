Een nieuwe testronde heeft woensdag geen nieuwe coronabesmettingen aan het licht gebracht bij PSV. Bij de Eindhovenaren keert bovendien reserveaanvoerder Pablo Rosario terug in de selectie voor de Europa League-wedstrijd tegen PAOK, al ontbreekt er nog altijd een flink aantal spelers.

De 23-jarige Rosario miste de laatste vier duels van PSV door het coronavirus. In tegenstelling tot de middenvelder zijn Denzel Dumfries, Nick Viergever, Timo Baumgartl, Jorrit Hendrix, Cody Gakpo, Maxime Delanghe en Joël Piroe nog absent.

Het is een opsteker voor PSV dat er geen nieuwe besmettingen binnen de selectie zijn geconstateerd. Trainer Roger Schmidt moest het in de laatste wedstrijden tegen Vitesse, Omonia Nicosia en ADO Den Haag al met een erg smalle selectie doen.

In de selectie voor de uitwedstrijd tegen PAOK zijn Yvon Mvogo en Lars Unnerstall de keepers. Met Olivier Boscagli, Philipp Max, Jordan Teze en de jonge Luis Felipe reizen er slechts vier verdedigers mee naar Saloniki.

De wedstrijd tussen PAOK en PSV begint donderdag om 18.55 uur. De Eindhovenaren verloren eerder van Granada en wonnen van Omonia Nicosia, en staan achter Granada tweede in groep E.

AZ zonder Martins Indi naar Spanje

AZ speelt donderdag in de Europa League uit tegen Real Sociedad en beschikt over een completere selectie dan PSV, al kan trainer Arne Slot niet beschikken over Bruno Martins Indi. De verdediger liep zondag tegen RKC Waalwijk een blessure op.

De selectie van AZ bestaat uit 23 spelers. Op Martins Indi en de al langer afwezige Ron Vlaar, Juan Familia-Castillo en Jordy Clasie na is de groep compleet.

Het duel tussen Real Sociedad - de club is medekoploper in Spanje - en AZ begint donderdag net als PAOK-PSV om 18.55 uur. AZ won in de eerste twee Europa League-speelrondes van Napoli en HNK Rijeka en gaat aan kop in groep F.

Bekijk de standen en het programma in de Europa League