Diego Maradona is in de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) met succes geopereerd aan zijn hersenen. Er is een bloedprop verwijderd en 'Pluisje' maakt het naar omstandigheden goed.

"Ik heb de bloedprop met succes kunnen weghalen en Diego heeft de operatie goed doorstaan", zei Leopoldo Luque, de persoonlijke arts van Maradona, bij het ziekenhuis in de Argentijnse stad Olivos.

"Hij moet nu geobserveerd worden, maar alles is onder controle. Het is afwachten hoe hij erop reageert. Het is allemaal niet heel complex, al blijft het natuurlijk een hersenoperatie."

Maradona werd maandag, drie dagen na zijn zestigste verjaardag, met verschijnselen van bloedarmoede en uitdroging opgenomen in een ziekenhuis in La Plata. De symptomen zouden in eerste instantie terug te voeren zijn op psychische klachten.

Bij nieuwe tests kwam de bloedprop in zijn hersenen aan het licht, waarna de voormalige Wereldvoetballer van het Jaar in Olivos een operatie van zo'n zes uur onderging.

Maradona is momenteel trainer van het Argentijnse Club de Gimnasia y Esgrima La Plata en wordt beschouwd als een van de beste voetballers aller tijden. Hij leidde Argentinië in 1986 naar de wereldtitel in Mexico. Hij speelde in clubverband bij onder meer Boca Juniors, FC Barcelona en Napoli.