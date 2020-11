Davy Klaassen beleefde een wel zeer ongebruikelijke voorbereiding op de Champions League-wedstrijd van Ajax dinsdag tegen Midtjylland. De middenvelder mocht maandag niet meevliegen met de selectie en had zich er al bij neergelegd dat hij het duel op televisie zou moeten volgen.

Klaassen testte net als een aantal van zijn ploeggenoten maandag positief op corona. Nadat een hertest negatief bleek, arriveerde hij samen met doelman Maarten Stekelenburg pas dinsdag aan het eind van de middag in Denemarken.

Er was niet eens meer tijd om naar het spelershotel te gaan, dus ging het tweetal direct door naar het stadion, waar Ajax met Klaassen als invaller met 1-2 won.

"Eigenlijk had ik me er al bij neergelegd dat ik de wedstrijd zou missen", vertelde Klaassen, die de wedstrijdbespreking onderweg via zijn telefoon volgde. "Ik had verwacht dat ik thuis op de bank zou zitten. Ik had er echt niet meer op gerekend dat ik nog aan mocht sluiten."

Toen de 27-jarige Klaassen te horen kreeg dat hij toch in het vliegtuig naar Denemarken mocht stappen, zorgde dat even voor een verhoogde hartslag. "Ik heb snel iemand moeten regelen die me naar het vliegveld bracht. Dat was wel hectisch, maar ik heb het gehaald."

66 Antony zet Ajax binnen minuut op voorsprong tegen Midtjylland

Verhoogde hartslag bij Klaassen na groen licht

Eenmaal in Denemarken arriveerde hij net iets eerder dan de rest van de selectie bij de MCH Arena. Onder normale omstandigheden had hij in de basis gestaan, maar nu had trainer Erik ten Hag al gekozen voor Jurgen Ekkelenkamp op het middenveld. Klaassen had daar alle begrip voor.

"Ik snap wel dat de trainer me niet liet starten, omdat ik van het vliegveld meteen door moest naar het stadion. Dat is iets wat je toch niet dagelijks meemaakt."

Halverwege kwam Klaassen alsnog het veld in als vervanger van Ekkelenkamp, toen de 1-2-eindstand al op het scorebord stond. Ajax hield met veel moeite stand en sleepte zo de belangrijke zege binnen. "Het is lekker dat we hebben gewonnen en hier drie belangrijke punten pakken", besloot Klaassen.

Door de zege klom Ajax naar de tweede plek in groep D. De Amsterdamse club profiteerde van de keiharde nederlaag van Atalanta tegen Liverpool, dat met 0-5 won in Bergamo. Zowel Ajax als Atalanta heeft halverwege de groepsfase vier punten, maar het doelsaldo van de Eredivisionist is iets beter (4-4 om 6-7).