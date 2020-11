Liverpool heeft dinsdag Atalanta vernederd in de groepsfase van de Champions League. De Engelsen wonnen met liefst 0-5 in Bergamo.

Diogo Jota was de grote man aan de kant van Liverpool. De aanvaller, die in de Premier League lang niet altijd verzekerd is van een basisplaats, maakte een hattrick. Mohamed Salah en Sadio Mané zorgden voor de overige doelpunten.

In de andere wedstrijd in poule D was Ajax met 1-2 te sterk voor FC Midtjylland. Antony en Dusan Tadic schoten de Amsterdammers al snel op 0-2 en daarna deed Anders Dreyer nog iets terug voor de Denen.

Liverpool is na drie speelrondes al bijna zeker van een plek in de knock-outfase. 'The Reds' gaan met negen punten aan kop in. Daarachter strijden Ajax, Atalanta (beide vier punten) en FC Midtjylland (nul punten) om de tweede plaats.

Liverpool heeft geen kind aan Atalanta

Liverpool had geen kind aan een matig Atalanta. De bezoekers stonden halverwege al op een comfortabele 0-2-voorsprong. Jota was in de zestiende minuut trefzeker met een behendig stiftje en in de 33e minuut met een fraaie dropkick.

In de tweede helft liep Liverpool in een tijdsbestek van tien minuten eenvoudig uit naar 0-5. Salah (schot in verre hoek), Mané (stiftje) en wederom Jota (intikker na omspelen van doelman) brachten de vijfklapper op het scorebord.

Er stonden met Hans Hateboer (Atalanta) en Georginio Wijnaldum (Liverpool) twee Nederlanders negentig minuten op het veld. Marten de Roon (Atalanta) en Virgil van Dijk (Liverpool) ontbraken vanwege een blessure.

