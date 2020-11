Ajax heeft dinsdagavond goede zaken gedaan in de Champions League-wedstrijd tegen FC Midtjylland. De Amsterdammers boekten een 1-2-overwinning in Herning en stegen naar de tweede plaats in groep D.

Antony zette Ajax al binnen een minuut op 0-1 in de MCH Arena en in de dertiende minuut maakte Tadic er 0-2 van. De Servische aanvoerder schoot vanaf vijf meter een indirecte vrije trap binnen. Via Anders Dreyer kwam Midtjylland snel terug tot 2-1, waarna het nog spannend werd. Ajax speelde niet overtuigend, maar hield wel stand en pakte zo voor het eerst dit Europese seizoen drie punten.

In de andere wedstrijd in groep D kreeg Atalanta een pak slaag van Liverpool. Het werd 0-5 in Bergamo, waardoor de Engelse kampioen negen punten heeft. Atalanta blijft staan op vier punten en bezet door een minder doelsaldo (6-7) dan Ajax (4-4) de derde plaats, al telt onderling resultaat uiteindelijk zwaarder. Het puntloze Midtjylland is de nummer vier.

Door de moeizame winst heeft de rommelige aanloop geen vervelende gevolgen gehad voor Ajax, dat Dusan Tadic, André Onana, Ryan Gravenberch en Davy Klaassen leek te moeten missen na een positieve coronatest. Na een negatieve hertest mochten ze echter toch meedoen.

Als de Amsterdammers over drie weken ook in de Johan Cruijff ArenA winnen van Midtjylland is Europese overwintering al zeker, althans in de Europa League. Maar de ploeg van Ten Hag heeft nu ook nog zicht op de knock-outfase van de Champions League.

66 Antony zet Ajax binnen minuut op voorsprong tegen Midtjylland

Antony scoort na 47 seconden

Van de vier basisspelers die aanvankelijk positief testten, begon alleen Klaassen op de bank tegen Midtjylland. De middenvelder landde pas kort voor de wedstrijd en reisde – net als reservedoelman Maarten Stekelenburg – vanaf het vliegveld in een keer door naar de MCH Arena. Tadic, Onana en Gravenberch waren maandagavond al aangekomen en mochten starten van Ten Hag.

De bizarre aanloop had geen negatieve gevolgen voor de Amsterdammers. Sterker, Ajax kende een superstart tegen de Deense kampioen, want na 47 seconden tekende Antony dus voor de 0-1. De Braziliaan nam aan in het strafschopgebied en schoof de bal in de verre hoek.

Twaalf minuten later werd het nog mooier voor Ajax. Nadat Midtjylland-doelman Mikkel Andersen een terugspeelbal in zijn handen pakte, floot scheidsrechter Bobby Madden voor een indirecte vrije trap op vijf meter van het doel. Alle spelers van de Deense ploeg gingen op de doellijn staan, maar zij konden niet voorkomen dat Tadic hard en hoog binnenschoot (0-2).

Ajax leek zo op weg naar een probleemloze avond én een ruime zege, maar in de loop van de eerste helft ging de ploeg van Ten Hag steeds slechter spelen. In de achttiende minuut was de organisatie weg toen Midtjylland snel omschakelde en Anders Dreyer ongehinderd de 1-2 maakte.

De Amsterdamse club mocht zelfs van geluk spreken dat de gelijkmaker niet viel voor rust. Dreyer kwam weer oog-in-oog te staan met Onana, maar dit keer faalde hij. Even later kopte verdediger Erik Sviatchenko een vrije trap naast en ook spits Sory Kaba kreeg de bal er niet in.

125 Tadic verdubbelt voorsprong Ajax uit indirecte vrije trap

Doelpunt Antony afgekeurd

Het zwakke spel deed Ten Hag halverwege besluiten in te grijpen. Jurgen Ekkelenkamp bleef in de kleedkamer achter en Klaassen kwam alsnog om zo grip te krijgen op het middenveld. Ajax kreeg ook iets meer controle, al creëerde het zelf ook geen kansen.

Na 65 minuten leek er eindelijk verlichting te komen voor Ajax. Antony ontsnapte aan de defensie van Midtjylland en schoof koel binnen, maar nadat de VAR minutenlang de situatie bekeken had werd de treffer afgekeurd wegens buitenspel.

Het bleef daardoor spannend in Herning en in de laatste tien minuten kwamen er toch weer wat mogelijkheden voor Midtjylland. Tot opluchting van Ajax redde Onana een vrije trap van Evander, waarna de ploeg van Ten Hag in de absolute slotfase de cornervlag zocht om tijd te winnen. Zo maakte Ajax de laatste minuut vol en sleepte de belangrijke maar benauwde zege binnen.