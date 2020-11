Erik ten Hag heeft zich verbaasd over de bizarre gang van zaken rond de coronatesten van Ajax in de aanloop naar de Champions League-wedstrijd dinsdag tegen FC Midtjylland. De trainer leek in Herning belangrijke krachten te moeten missen, maar die mochten, veel later, alsnog afreizen naar Denemarken.

"Krankzinnig, dat is het zeker", zei Ten Hag dinsdag kort voor de wedstrijd in de MCH Arena voor de camera van SBS6. "Het ging alle kanten op. Gelukkig zijn de spelers nu hier."

Ten Hag doelde daarmee op de komst van Dusan Tadic, André Onana, Ryan Gravenberch, Davy Klaassen, Zakaria Labyad en Maarten Stekelenburg, die maandagmiddag niet met de selectie mee mochten reizen na een positieve coronatesten. Ajax vroeg meteen hertesten aan en die waren allemaal negatief, waardoor het zestal alsnog kan spelen tegen de Deense kampioen.

"Wat er de afgelopen dagen allemaal gebeurd is, is te veel om te vertellen", vervolgde Ten Hag. "We zijn blij dat we kunnen voetballen, dat wil ik gezegd hebben. Maar we mogen verwachten dat de testen goed zijn. Vrijdag testte iedereen negatief, maar maandag waren ineens veel spelers en mensen uit de staf positief. Toen zijn bij ons de alarmbellen afgegaan."

'Klaassen is net pas binnen'

Onana, Tadic, Gravenberch en bankzitter Labyad kregen na de negatieve uitkomst maandagavond alsnog groen licht van de Deense autoriteiten en de UEFA om naar Denemarken te reizen.

Dinsdagmiddag volgden Klaassen en Stekelenburg, al was er voor het tweetal niet eens tijd om naar het spelershotel te gaan. Zij gingen vanaf het vliegveld meteen door naar het stadion, waar om 21.00 uur is afgetrapt.

"Het heeft heel veel moeite gekost om iedereen hier te krijgen", zei Ten Hag. "Klaassen is pas net binnen en begint daarom op de bank. De rommelige voorbereiding heeft dus zeker gevolgen gehad."