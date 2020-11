Real Madrid heeft eindelijk de eerste overwinning in de groepsfase van de Champions League geboekt. De Spaanse topclub won dinsdag de topper tegen Internazionale met 3-2. Titelhouder Bayern München versloeg Red Bull Salzburg met 2-6.

Real Madrid had na de eerste twee groepsduels pas één punt verzameld. Na een verrassende 2-3-thuisnederlaag tegen Shahkhtar Donetsk volgde een benauwd gelijkspel (2-2) tegen Borussia Mönchengladbach.

Tegen Inter, waar Stefan de Vrij in de basis stond, was de ploeg van trainer Zinedine Zidane wel bij de les. Na 25 minuten profiteerde Karim Benzema van een verkeerde terugspeelbal, acht minuten later maakte Sergio Ramos er met zijn honderdste doelpunt voor Real 2-0 van.

Een prachtige actie van Nicolò Barella luidde de comeback van Inter in. De middenvelder gaf in de 33e minuut met zijn hak de assist op de aansluitingstreffer van Lautaro Martínez, waarna Ivan Perisic er halverwege de tweede helft 2-2 van maakte. Invaller Rodrygo stelde met een fraaie uithaal tien minuten voor tijd alsnog de zege voor Real veilig.

In dezelfde poule B deed ook Borussia Mönchengladbach uitstekende zaken. De Duitsers boekten uit bij Shakhtar Donetsk een sensationele 0-6-overwinning. De Fransman Alassane Pléa scoorde drie keer.

Borussia Mönchengladbach gaat met vijf punten uit drie duels aan de leiding, gevolgd door Shakhtar Donetsk (4). Favorieten Real Madrid en Internazionale staan met drie punten voorlopig aan de verkeerde kant van de streep.

Luis Suárez krijgt geel vanwege het over de schouder van de scheidsrechter meekijken naar het VAR-scherm. (Foto: Pro Shots)

Bayern slaat toe in slotfase in Salzburg

Bayern München blijft in groep A ook na drie wedstrijden zonder puntenverlies. De winnaar van de afgelopen editie had lange tijd de handen vol aan Red Bull Salzburg, maar won uiteindelijk met ruime cijfers: 2-6.

Bayern kwam in Oostenrijk al na vier minuten op achterstand, maar mede dankzij een benutte penalty van Robert Lewandowski werd nog voor rust orde op zaken gesteld (1-2). Na de gelijkmaker van Masaya Okugawa in de 66e minuut dreigde toch puntenverlies voor de Duitsers.

In de slotfase kwam het surplus aan klasse van Bayern alsnog tot uiting. Met vier doelpunten in twaalf minuten tijd - van Jérôme Boateng, Leroy Sané, Lewandowski en Lucas Hernández - werkte de ploeg van trainer Hans-Dieter Flick zelfs nog stevig aan het doelsaldo.

Atlético Madrid staat op gepaste afstand van Bayern München tweede in de poule. De verliezend finalist van 2014 en 2016 kwam uit bij Lokomotiv Moskou niet verder dan een gelijkspel: 1-1.

Luis Suárez zorgde voor het meest opvallende moment van het duel. De Uruguayaan werd bestraft met geel vanwege het over de schouder van de scheidsrechter meekijken naar het VAR-scherm.

Manchester City ook nog met maximale score

Net als Bayern München heeft ook Manchester City na drie wedstrijden nog geen steken laten vallen. De ploeg van trainer Josep Guardiola won thuis met 3-0 van Olympiacos.

Ferrán Torres zette de in eigen land moeizaam presterende club al in de twaalfde minuut op voorsprong. Pas in de laatste tien minuten zorgden Gabriel Jesus en João Cancelo voor de beslissing.

FC Porto won tegen Olympique Marseille, waar Kevin Strootman tien minuten voor tijd mocht invallen, eveneens met 3-0. De Portugezen, die tweede staan in groep C, hadden de zege te danken aan goals van Moussa Maréga, Sérgio Oliveira en Luis Díaz.

