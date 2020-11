Borussia Mönchengladbach heeft dinsdag uitstekende zaken gedaan in de zware poule B van van de Champions League. De Duitsers boekten uit bij Shakhtar Donetsk een sensationele 0-6-overwinning. Atlético Madrid kwam bij Lokomotiv Moskou niet verder dan 1-1.

Gladbach had in de vorige poulewedstrijden tegen Internazionale (2-2) en Real Madrid (2-2) de overwinning al voor het grijpen, maar beide keren werd in de absolute slotfase de gelijkmaker geïncasseerd.

In Kiev gaf Gladbach de tegenstander geen kans op een comeback. Na een half uur stond het al 0-3 door twee doelpunten van de Fransman Alassane Pléa en een eigen goal van Valeriy Bondar.

Shakhtar, dat uit de eerste twee wedstrijden vier punten had gepakt, kreeg nog voor rust de 0-4 van Rami Bensebaini om de oren. In de tweede helft gaf Pléa eerst de assist op de 0-5 van Lars Stindl, waarna hij zelf zijn hattrick compleet maakte.

Later op de avond staat de kraker tussen Real Madrid en Internazionale op het programma. De Spanjaarden hebben pas één punt, de Italianen twee.

Luis Suárez krijgt geen vanwege het over de schouder van de scheidsrechter meekijken naar het VAR-scherm. (Foto: Pro Shots)

Atlético speelt gelijk na opmerkelijk geel Suárez

Atlético Madrid liet in groep A de kans liggen om de druk op te voeren op koploper Bayern München. De verliezend finalist van 2014 en 2016 kwam uit bij Lokomotiv Moskou niet verder dan een gelijkspel: 1-1.

Atlético leek in Rusland op weg naar een simpele zege toen José María Giménez al in de achttiende minuut de score opende. Een ongelukkige handsbal van Héctor Herrera leverde de thuisploeg echter een penalty op, die werd benut door Anton Miranchuk.

Met name Luis Suárez kreeg een aantal uitstekende kansen om Atlético alsnog aan de overwinning te helpen, maar Lokomotiv-doelman Guilherme groeide uit tot man van de wedstrijd.

Suárez zorgde wel voor het meest opvallende moment van het duel. De Uruguayaan werd bestraft met geel vanwege het over de schouder van de scheidsrechter meekijken naar het VAR-scherm.

Bayern München is in groep A na twee duels nog zonder puntenverlies. De Duitsers spelen om 21.00 uur uit tegen Red Bull Salzburg.

