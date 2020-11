De gezondheidstoestand van Diego Maradona lijkt alsnog te zijn verslechterd. De legendarische oud-voetballer moet dinsdag een spoedoperatie ondergaan vanwege een bloedprop in zijn hersenen.

Bij nieuwe medische tests is de bloedprop aan het licht gekomen. Maradona werd dinsdagavond nog overgebracht van het ziekenhuis in het Argentijnse La Plata naar een kliniek in Olivos, waar hem een operatie van ongeveer zes uur wacht.

Volgens de persoonlijke arts van Maradona, Leopoldo Luque, is het geen risicovolle operatie. "Diego is bij bewustzijn, begrijpt wat er aan de hand is en gaat akkoord met deze ingreep", zei hij bij de kliniek tegen Argentijnse media. "Hij is er heel rustig onder. Dit is een routine-ingreep."

Maradona werd maandag met verschijnselen van bloedarmoede en uitdroging opgenomen in het ziekenhuis in La Plata. De symptomen zouden in eerste instantie terug te voeren zijn op psychische klachten.

Maradona vierde vrijdag nog zestigste verjaardag

Maradona vierde afgelopen vrijdag zijn zestigste verjaardag. Hij was op uitnodiging bij een wedstrijd van Club de Gimnasia y Esgrima La Plata, de club waarvan hij trainer is, maar maakte daar volgens betrokkenen een verwarde indruk.

"Het was een emotionele en gecompliceerde week voor hem, met veel druk", zei arts Luque daar eerder over. "Zijn humeur leed daaronder. Hij is niet zo fit als ik zou willen. Hij heeft hulp nodig, dit is de tijd om hem te helpen."

Maradona wordt beschouwd als een van de beste voetballers aller tijden. De voormalig aanvaller leidde Argentinië in 1986 naar de wereldtitel bij het WK van 1986 in Mexico. Hij speelde in clubverband bij onder meer bij Boca Juniors, FC Barcelona en Napoli.