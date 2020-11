Ajax begint dinsdagavond alsnog met Dusan Tadic, André Onana en Ryan Gravenberch aan de Champions League-wedstrijd tegen FC Midtjylland. Davy Klaassen zit ook bij de wedstrijdselectie, maar hij start op de bank.

Onana, Tadic, Gravenberch, Klaassen en ook Maarten Stekelenburg en Zakaria Labyad reisden maandagmiddag niet met de selectie mee naar Denemarken, omdat ze positief hadden getest op het coronavirus.

Ajax vroeg meteen nieuwe testen aan en had goede hoop dat het zestal toch kon spelen. Dat blijkt nu ook het geval. De hertesten bleken allemaal negatief.

De spelers hebben naar alle waarschijnlijk positief getest omdat zij eerder corona hebben gehad en er nog restjes in het lichaam aanwezig waren. Onana, Tadic, Gravenberch en Labyad reisden maandagavond al naar Denemarken, na groen licht van de UEFA en de Deense autoriteiten.

Stekelenburg en Klaassen kregen dinsdag pas toestemming om naar Denemarken te gaan. Zij zijn vanaf het vliegtuig meteen doorgegaan naar het stadion in Herning.

Neres en Traoré op de bank

Klaassen is normaal gesproken basisspeler, maar door zijn rommelige voorbereiding start hij op de bank tegen FC Midtjylland. Ook Lassina Traoré begint niet. De spits, die vorige week scoorde tegen Atalanta (2-2), is gepasseerd nu Tadic toch inzetbaar blijkt. De Servische aanvoerder staat in de spits. Antony en Quincy Promes beginnen op de vleugels, waardoor er geen plek in het elftal is voor David Neres.

Het middenveld van Ajax wordt gevormd door Gravenberch, Jurgen Ekkelenkamp en Daley Blind en achterin is er een basisplaats voor Lisandro Martínez, die het centrum vormt met Perr Schuurs. Noussair Mazraoui en Nicolas Tagliafico zijn de backs.

De wedstrijd tussen FC Midtjylland en Ajax begint dinsdag om 21.00 uur in MCH Arena en staat onder leiding van de Schotse scheidsrechter Robert Madden. De Deense kampioen is nog puntloos in groep D, terwijl de Amsterdammers een punt hebben. Ook bij de andere groepswedstrijd, Atalanta tegen Liverpool, is de aftrap om 21.00 uur.

Opstelling FC Midtjylland: Andersen; Andersson, Sviatchenko, Scholz, Paulinho; Dreyer, Onyeka, Sisto, Cajuste, Mabil; Sory Kaba.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martínez, Tagliafico; Blind, Ekkelenkamp, Gravenberch; Antony, Tadic, Promes.

Bank Ajax: Stekelenburg, Scherpen, Timber, Álvarez, Klaiber, Klaassen, Neres, Huntelaar, Labyad, Traoré, Jensen, Brobbey.