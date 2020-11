Ten Hag: 'Alle onzekerheid is ook wel nadelig geweest'

Erik ten Hag is een tevreden coach na de uitzege van Ajax op Midtjylland. "We doen weer helemaal mee in de poule", zegt Ten Hag. "Dat is het belangrijkste, want we willen graag overwinteren in de Champions League en anders als nummer 3 van de poule verder in de Europa League. Maar het waren natuurlijk krankzinnige dagen voor ons. Natuurlijk kunnen we beter voetballen dan we hebben laten zien. Maar alle onzekerheid over die coronatesten is ook wel van nadelige invloed op onze voorbereiding geweest."