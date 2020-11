Diego Maradona mag het ziekenhuis in het Argentijnse La Plata snel verlaten. De legendarische oud-voetballer werd maandag opgenomen met verschijnselen van bloedarmoede en uitdroging, die het gevolg zijn van psychische klachten.

Maradona herstelt goed, meldt zijn persoonlijke arts Leopoldo Luque dinsdag. "Zijn situatie evolueert zoals we wilden. Ik hoop dat hij tot woensdag in het ziekenhuis wil blijven."

Luque liet eerder al weten dat de toestand niet levensbedreigend is en niets te maken heeft met het coronavirus. Maradona zou psychologisch al een tijdje niet in orde zijn en dat heeft invloed op zijn fysieke gesteldheid.

Afgelopen vrijdag vierde 'Pluisje' zijn zestigste verjaardag. Hij werd bij een wedstrijd van Club de Gimnasia y Esgrima La Plata - de club waarvan hij trainer is - in het zonnetje gezet, maar maakte toen al een zeer verwarde indruk.

"Het was een emotionele en gecompliceerde week voor hem, met veel druk", legt Luque uit. "Zijn humeur leed daaronder. Hij is niet zo fit als ik zou willen. Hij heeft hulp nodig, dit is de tijd om hem te helpen."

Na het verlaten van het ziekenhuis zal Maradona nog veel tijd nodig hebben om weer helemaal op krachten te komen. "Hij zal een langdurige behandeling moeten ondergaan", voorspelt Luque.