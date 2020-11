Atlético Madrid heeft de selectie een maand na de transferdeadline nog weten te versterken. Dankzij een speciale regel in La Liga konden de Madrilenen middenvelder Geoffrey Kondogbia dinsdag overnemen van Valencia.

Atlético Madrid verloor middenvelder Thomas Partey begin oktober op Deadline Day aan Arsenal, dat de contractueel vastgelegde afkoopsom van 50 miljoen euro neerlegde. De Spanjaarden hadden geen tijd meer om een vervanger aan te trekken en kregen dispensatie van La Liga om na de deadline nog een speler te halen.

De 27-jarige Kondogbia tekent een vierjarig contract bij Atlético, dat volgens Spaanse media bijna 15 miljoen euro betaalt aan Valencia. De middenvelder uit de Centraal-Afrikaanse Republiek begon zijn loopbaan in 2010 bij het Franse RC Lens en speelde later ook voor Sevilla, AS Monaco en Internazionale voordat hij in 2017 op huurbasis bij Valencia neerstreek.

De Spanjaarden namen Kondogbia in de zomer van 2018 definitief over van Inter. De drievoudig international van de Centraal-Afrikaanse Republiek, die ook vijf duels voor Frankrijk speelde, kwam tot 104 officiële wedstrijden voor Valencia en scoorde daarin zeven keer.

Voor de club uit de sinaasappelstad is het vertrek van Kondogbia een sportieve domper, nadat Valencia al meerdere vaste krachten moest laten gaan vanwege de slechte financiële situatie. De ploeg van doelman Jasper Cillessen pakte in de eerste acht wedstrijden van het seizoen slechts acht punten.

