Arjen Robben zal in ieder geval deze maand geen wedstrijden meer spelen voor FC Groningen. De 36-jarige aanvoerder hoop nog steeds dat zijn rentree een succes wordt, maar wil nu eerst helemaal fit worden.

"Ik ga niet ontkennen dat het op dit moment even wat tegenvalt", zegt Robben dinsdag op de site van FC Groningen. "Ik had gehoopt al in meer wedstrijden een aandeel te hebben gehad, maar na een aantal kleine pijntjes achter elkaar is de realiteit dat het niet zo is."

De aanvaller heeft sinds zijn verrassende terugkeer bij de Groningers pas twee Eredivisie-wedstrijden gespeeld. In de competitieopener tegen PSV viel hij voor rust geblesseerd uit en ruim twee weken geleden was hij invaller tegen FC Utrecht. In totaal kwam hij 44 minuten in actie.

De afgelopen twee speelrondes zat Robben niet in de selectie voor de duels met Fortuna Sittard (1-3-zege) en VVV-Venlo (2-1-zege). Zijn club stelt geen termijn voor de terugkeer van Robben, maar hij zal voor december niet meer in actie komen.

"Dit zijn de hobbels waarvan we vanaf het begin hebben gezegd dat die zouden komen. Dat is niet raar", aldus de vleugelspeler, die een individueel trainingsprogramma gaat volgen. "Het valt me nu wat rauw op het dak dat ik de wedstrijden voorlopig even uit mijn hoofd moet zetten - dat is namelijk waarvoor je het allemaal doet en ik wil heel graag - maar ik moet eerst weer meer specifieke trainingsarbeid kunnen leveren."

FC Groningen presteert goed zonder Robben

Robben geeft toe dat hij soms twijfelt of het nog zin heeft om door te gaan met zijn poging om weer echt profvoetballer te worden. "Het moet natuurlijk wel leuk en realistisch blijven."

"Maar we gaan er nog steeds voor, zonder garanties. Het kost veel energie, zeker. En hoewel het beoogde resultaat er op dit moment nog niet is, heb ik nog steeds een positief gevoel."

FC Groningen presteert voorlopig prima zonder Robben. De ploeg van trainer Danny Buijs haalde tien punten uit zijn laatste vier wedstrijden en staat zevende in de Eredivisie.

"Voor de trainer en mijn medespelers is het ook niet leuk dat het bijna elke week over mij gaat, terwijl ik er niet bij ben", zegt Robben, die komende weken in ieder geval de duels met Feyenoord, Vitesse en Willem II zal missen.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie