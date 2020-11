Ryan Giggs is zondagavond in Manchester gearresteerd op verdenking van het mishandelen van zijn vriendin, melden meerdere Britse media. De voormalige middenvelder van Manchester United is maandag naar verluidt urenlang ondervraagd en inmiddels op borgtocht vrij.

De politie in Greater Manchester bevestigt in gesprek met The Sun dat er zondagavond een melding over mishandeling binnenkwam, naar verluidt vanuit het huis van Giggs. "Een vrouw van in de dertig had lichte verwondingen, maar hoefde niet behandeld te worden. Een 46-jarige man is gearresteerd op verdenking van mishandeling."

Het is nog niet bekend of het daadwerkelijk om de 46-jarige Giggs gaat. De voetbalbond van Wales, waarbij de Manchester United-legende werkzaam is als bondscoach, zegt in een korte verklaring op de hoogte te zijn van de berichten rondom Giggs, maar doet verder geen commentaar.

Een zaakwaarnemer van Giggs ontkent dat de tweevoudig Champions League-winnaar zich schuldig heeft gemaakt aan mishandeling. "Ryan ontkent alle aantijgingen. Hij werkt mee met het onderzoek van de politie en zal dat ook blijven doen."

Volgens de BBC heeft de voetbalbond van Wales de persconferentie die voor dinsdag gepland stond geschrapt. Bondscoach Giggs zou zijn selectie voor de oefeninterlands tegen de Verenigde Staten, Finland en Ierland toelichten.

Giggs werd begin 2018 aangesteld als bondscoach van Wales. De 64-voudig international was eerder interim-trainer bij Manchester United na het ontslag van David Moyes en fungeerde als assistent-coach onder Louis van Gaal. Na het ontslag van de Nederlander in mei 2016 vertrok ook clubicoon Giggs bij United.