FC Midtjylland ging in de eerste twee groepswedstrijden in de Champions League onderuit zonder te scoren, maar het vertrouwen in een goed resultaat tegen Ajax is onverminderd groot. Trainer Brian Priske en aanvoerder Erik Sviatchenko benadrukken dat de Denen veel ervaring hebben opgedaan tegen Atalanta en Liverpool.

"Vooral wat betreft het tempo hebben we in de eerste twee wedstrijden veel geleerd", zei aanvoerder Sviatchenko maandag op de persconferentie. "De nederlaag tegen Atalanta was misschien wel een klap in het gezicht, maar tegen Liverpool kwamen we al beter voor de dag. Daar moeten we op voortbouwen."

Midtjylland, op papier duidelijk de underdog in groep D, verloor de eerste wedstrijd met 0-4 van Atalanta en ging vorige week met 2-0 onderuit tegen Liverpool. De Denen wachten nog op hun eerste Champions League-zege ooit en hebben er vertrouwen in dat de eerste drie punten tegen Ajax gepakt kunnen worden.

"Tegen Liverpool speelden we zeer volwassen en haalden we negentig minuten lang een heel hoog niveau", benadrukte Sviatchenko. "Dat moeten we ook tegen Ajax laten zien. Als we defensieve discipline opbrengen en kansen van de tegenstander minimaliseren, hebben we zicht op een goed resultaat."

323 Samenvatting Atalanta-Ajax (2-2)

'Ajax heeft een geweldige geschiedenis'

Niet alleen aanvoerder Sviatchenko, maar ook trainer Priske is van mening dat FC Midtjylland waardevolle lessen heeft geleerd tegen Atalanta en Liverpool. De 43-jarige Deen denkt dat zijn elftal nu wel gewend is aan de Champions League.

"We hebben alleen maar sterke tegenstanders in de groep, maar wij komen uit twee duels waarin we veel ervaring hebben opgedaan. Dat zullen we nodig hebben tegen Ajax", zei Priske, die wel veel bewondering heeft voor de Amsterdammers.

"Ajax heeft zowel in eigen land als in Europa een geweldige geschiedenis. Ze spelen bovendien fantastisch voetbal waar ze al jaren indruk mee maken, met technisch sterke en snelle spelers over de hele linie. Het wordt een lastige wedstrijd."

De wedstrijd tussen FC Midtyjlland en Ajax begint dinsdag om 21.00 uur in het Deense Herning en staat onder leiding van de Schotse scheidsrechter Robert Madden.