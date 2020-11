Diego Maradona is maandag volgens diverse Argentijnse media opgenomen in een ziekenhuis in La Plata, in de buurt van hoofdstad Buenos Aires. Onduidelijk is wat 'Pluisje', die vrijdag zijn zestigste verjaardag vierde, exact mankeert.

Volgens de Argentijnse pers is de situatie niet levensbedreigend en heeft het ook niets te maken met het coronavirus. Maradona zou vooral psychisch worden doorgelicht, omdat hij de laatste tijd niet zichzelf is.

Dat laatste bleek vrijdag, toen de jarige Maradona een wat verwarde indruk maakte en zich amper op eigen kracht kon voortbewegen toen hij bij een wedstrijd van Club de Gimnasia y Esgrima La Plata - de club waarvan hij trainer is - in het zonnetje werd gezet.

Naar verwachting komt de persoonlijke arts van Maradona in de nacht van maandag op dinsdag (Nederlandse tijd) met een verklaring over de gezondheidstoestand van de voormalige Wereldvoetballer van het Jaar.

Maradona is sinds september vorig jaar trainer van Gimnasia. Eerder was hij bondscoach van Argentinië en was hij kort trainer van (kleinere) clubs in de Verenigde Arabische Emiraten, Belarus en Mexico.

Voor de appgebruikers: tik op bovenstaande tweet voor beelden van Maradona die in het zonnetje wordt gezet op zijn zestigste verjaardag.