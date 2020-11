AZ staat donderdagavond in de Europa League tegenover de club die dit seizoen het meest scoort in La Liga en verrassend aan kop gaat in Spanje. Sander Westerveld, oud-doelman van Real Sociedad, omschrijft zijn oude werkgever als "het AZ van Spanje" en verwacht een doelpuntrijke ontmoeting in Baskenland.

"Real Sociedad lijkt sprekend op AZ. De spelopvattingen van de clubs zijn precies hetzelfde en de eerste bal gaat altijd naar voren. Daar staat in beide gevallen genoeg creatief en aanvallend talent om het de verdediging moeilijk te maken", vertelt Westerveld, die tussen 2001 en 2005 in 84 wedstrijden onder de lat stond bij de Baskische club.

De oud-doelman van onder meer FC Twente, Vitesse en Liverpool was in het seizoen 2002/2003 met Sociedad dicht bij het doorbreken van de Spaanse hegemonie van Valencia, Real Madrid en Barcelona. In de voorlaatste speelronde werd zijn ploeg bijgehaald door een eindspurt van Real Madrid, dat uiteindelijk landskampioen werd.

"Toen stonden we vanaf de vijfde dag bovenaan. Naast dat je het geluk moet hebben dat er geen belangrijke spelers geblesseerd raken, moeten de spelers zich niets aan laten praten door de meelevende fans", heeft Westerveld een advies voor de huidige selectie.

Sander Westerveld pakt de bal vlak voor de voeten van Ronaldo weg in de wedstrijd tussen Real Sociedad en Real Madrid. (Foto: ANP)

'Het beste voetbal van La Liga'

In de selectie van dit jaar ziet Westerveld een aantal gelijkenissen met de ploeg uit het seizoen 2002/2003. "Net als toen is er de mix van talenten en enkele ervaren spelers, zoals Willian José, Nacho Monreal en David Silva dit jaar. Dat is vergelijkbaar met AZ, waar ook een combinatie van ervaren krachten met talentvolle jongelingen te zien is."

Toch blijft de Baskische ploeg in de breedte vooral vrij jong en onervaren. "Daardoor kan je niet nu al zeggen dat ze de competitie gaan winnen of het überhaupt Real Madrid en FC Barcelona moeilijk gaan maken", aldus Westerveld over de huidige eerste plek van Sociedad in de Spaanse competitie.

"Het staat wel vast dat zij het beste voetbal spelen in La Liga. Het is spectaculair en aanvallend en dat is terug te zien in de ruime uitslagen die ze neerzetten. AZ moet minstens net zo scherp zijn als in de wedstrijd tegen Napoli om tot een goed resultaat te komen."

David Silva en voormalig Eredivisie-speler Alexander Isak zijn dit seizoen twee belangrijke krachten in de selectie van Real Sociedad. (Foto: ANP)

'Het wordt geen 0-0-wedstrijd'

Met Sociedad treft AZ niet alleen de meest scorende ploeg van Spanje, maar ook een van de minst gepasseerde teams in La Liga. De Basken scoorden in de eerste acht wedstrijden achttien keer en kregen slechts vier treffers tegen. Alleen Atlético Madrid deed het met twee tegendoelpunten defensief beter.

"Real Sociedad is absoluut de favoriet", onderstreept Westerveld dan ook. "Beide ploegen willen volop aanvallen, maar de Alkmaarse verdediging is kwetsbaar. De Basken zullen daar ongetwijfeld gebruik van maken. Een 0-0-wedstrijd wordt het sowieso niet."

Voor Westerveld heeft het duel van donderdagavond nog een ander persoonlijk tintje. Sem Westerveld, de zoon van de oud-doelman, staat op de Europese spelerslijst van AZ. Hij zal overigens geen deel uitmaken van de wedstrijdselectie, want de achttienjarige Westerveld is herstellende van een meniscusoperatie.

"Het is lastig om hardop mijn voorkeur uit te spreken. Niet alleen vanwege mijn zoon, maar ook is Arne Slot (de trainer van AZ, red.) een goede vriend. Toch gaat mijn lichte voorkeur uit naar Real Sociedad. Zij hebben de punten momenteel ook harder nodig dan AZ."

De wedstrijd tussen Real Sociedad en AZ begint donderdagavond om 18.55 uur en staat onder leiding van de Schotse scheidsrechter John Beaton. AZ gaat in groep F na twee wedstrijden aan kop met zes punten. Napoli en Real Sociedad hebben ieder drie punten en HNK Rijeka staat puntloos onderaan.

Bekijk het programma, de uitslagen en de standen in de Europa League