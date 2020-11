Gregory van der Wiel heeft maandag bekendgemaakt dat hij al meer dan een jaar kampt met paniekaanvallen en angstgevoelens. Mede daardoor is de rechtsback nog niet in actie gekomen voor RKC Waalwijk.

De 32-jarige Van der Wiel schrijft in een uitgebreid bericht op zijn site dat de paniekaanvallen ruim een jaar geleden begonnen, toen hij nog in Los Angeles woonde. De voormalige rechtsback van Ajax zegt dat hij "tot op de dag van vandaag" bezig is om van zijn mentale problemen af te komen.

"Als prof had ik altijd de druk om de beste kant van mezelf te laten zien, hoe ik me ook voelde. Ik legde altijd mijn emoties opzij en dat is iets dat zich na al die jaren heeft opgebouwd. Frustratie, woede, teleurstelling, verdriet; ik heb het allemaal opzij gezet en ben doorgegaan met mijn leven en carrière", zegt Van der Wiel.

De 46-voudig international van Oranje, die in de WK-finale van 2010 een basisplek had, tekende na wisselvallige jaren bij Paris Saint-Germain (2012-2016), Fenerbahçe (2016-2017) en Cagliari (zomer 2017-februari 2018) begin 2018 een contract bij FC Toronto in de Major League Soccer (MLS), maar daar moest hij na een jaar weer vertrekken vanwege een conflict met de trainer.

"Ik had daar een geweldig eerste jaar, ik hield van het team, de mensen en de stad. Ik zag mezelf nog wel vijf of zes jaar bij Toronto spelen. Toen moest ik uit het niets vertrekken na een professionele en gezonde discussie met een coach waar ik heel goed mee kon. Dat doet nog steeds heel veel pijn."

Gregory van der Wiel tekende begin 2018 een contract bij FC Toronto en had het naar zijn in Canada, maar moest daar na een jaar weer vertrekken. (Foto: Pro Shots)

'Werk elke dag hard om mijn comeback te maken'

Van der Wiel probeerde nog elders aan de slag te gaan - hij bood zelfs aan gratis voor clubs in Los Angeles te spelen - maar daar kwam het niet van. Van der Wiel zag zijn carrière in de Verenigde Staten langzaam ten einde komen.

"In die tijd bleef ik doorgaan en besefte ik niet wat het emotioneel met me deed", blikt de vleugelverdediger nu terug. "Ik ging van een routinematig leven van elke dag trainen en elke week wedstrijden spelen naar helemaal geen doelen of routine. Zes maanden later begonnen mijn paniekaanvallen."

Inmiddels woont Van der Wiel weer in Amsterdam en is hij aan de beterende hand. De oud-speler van Ajax besloot in augustus mee te trainen met RKC, maar sindsdien heerst er veel onduidelijkheid over zijn toekomstperspectief in Waalwijk.

"RKC ontving me met open armen en bood aan me bij alles te helpen. Het was voor mij een no-brainer om daar heen te gaan. Ik ben er nog niet, maar ik werk elke dag hard om mijn comeback te maken. Ik weet niet zeker of dat ook gaat gebeuren, maar de tijd zal het leren."