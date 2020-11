De wedstrijd tussen Jong PSV en SC Cambuur in de Keuken Kampioen Divisie gaat maandagavond niet door. De KNVB heeft het duel verplaatst vanwege de vele coronabesmettingen bij de Eindhovenaren.

PSV meldt dat er in de selectie van trainer Peter Uneken twaalf spelers zijn besmet en dus niet kunnen spelen. De KNVB wil wedstrijden door laten gaan als clubs minstens dertien spelers op de been kunnen brengen, maar daar zijn de Eindhovenaren dus niet in geslaagd.

"Ondanks een groot aantal afwezigen aan onze kant hadden we graag gespeeld, maar we weten allemaal in wat voor bijzondere tijden we momenteel leven", zegt algemeen directeur Ard de Graaf van Cambuur op Twitter.

"Er zijn duidelijke grenzen gesteld voorafgaand aan het seizoen en als het aantal besmettingen bij Jong PSV zo hoog is, zit er niks anders op. We wensen iedereen bij (Jong) PSV veel beterschap en hopen dat we het duel zo snel mogelijk kunnen inhalen."

Hoofdmacht PSV ook getroffen door coronavirus

De corona-uitbraak bij de beloften van PSV is geen grote verrassing, omdat ook de hoofdmacht veel spelers mist door het virus. PSV wilde zondag daarom niet in actie komen tegen ADO Den Haag (4-0-overwinning), maar de KNVB wees dat verzoek af, tot woede van algemeen directeur Toon Gerbrands en trainer Roger Schmidt.

PSV miste tegen ADO liefst negen spelers die positief zijn getest op het COVID-19-virus. "De KNVB weet dat", foeterde Schmidt. "Ze zeggen dat wij nog steeds genoeg spelers hebben om iedere drie dagen te spelen. Ik denk dat zij niets van voetbal weten."

Door de afgelasting van Jong PSV-Cambuur staat er maandagavond nog maar één wedstrijd op het programma in de Keuken Kampioen Divisie: Jong AZ ontvangt Telstar.

