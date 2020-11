José Mourinho heeft zondagavond na de nipte zege van Tottenham Hotspur op Brighton & Hove Albion (2-1) een kleine sneer uitgedeeld aan Real Madrid. Uitgerekend Gareth Bale, die bij de 'Koninklijke' op een zijspoor was beland en onlangs terugkeerde bij 'Spurs', maakte in Londen de winnende treffer.

Bale kwam twintig minuten voor tijd het veld in bij Tottenham en was drie minuten na zijn invalbeurt al trefzeker. De 31-jarige Welshman kopte een voorzet van Sergio Reguilón - eveneens een voormalige speler van Real Madrid - binnen en maakte zijn eerste doelpunt voor de Londenaren sinds het seizoen 2012/2013.

"Als ik zo vijf minuten overheb, ga ik even op de website van Real Madrid kijken wat ze schrijven over het doelpunt van Bale", zei Mourinho als plaagstootje richting de Spaanse grootmacht. De Portugees werkte zelf tussen 2010 en 2013 als coach bij Real Madrid en moest na een teleurstellend derde seizoen vertrekken.

Bij Tottenham hoopt Bale zich weer te laten zien na een moeizame periode in Madrid. Vooral afgelopen seizoen ging het meer over de golfuitjes van de aanvaller dan over zijn prestaties in het veld. In de laatste zeven competitiewedstrijden werd hij geen enkele keer ingezet door trainer Zinédine Zidane.

Mourinho heeft er ondanks die moeizame periode vertrouwen in dat Bale zichzelf bij Tottenham opnieuw kan uitvinden. "Hij weet dat we veel om hem geven en dat is andersom ook zo. Gareth past hier perfect, is kalm, intelligent en zijn gevoel is goed", benadrukte 'The Special One'.

De uitspraken van Mourinho worden bevestigd door de hoofdpersoon zelf. "Het is geweldig dat ik hier weer speel. Ik had amper tijd nodig om me aan te passen en het team vangt me fantastisch op. Ik ben heel blij hier weer te zijn", aldus Bale, die tussen 2007 en 2013 al onder contract stond bij Tottenham.

Joël Veltman kon niet voorkomen dat Gareth Bale tekende voor de winnende treffer in Londen. (Foto: Pro Shots)