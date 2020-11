Paul Pogba is zondagavond door het stof gegaan na de 0-1-nederlaag van Manchester United tegen Arsenal in de Premier League. De middenvelder veroorzaakte een strafschop, waardoor 'The Gunners' voor het eerst in 14 jaar een competitiezege boekten op Old Trafford.

De 27-jarige Pogba tikte de mee opgekomen rechtsback Héctor Bellerín aan in het strafschopgebied, waarna scheidsrechter Michael Dean twintig minuten voor tijd naar de stip wees. Pierre-Emerick Aubameyang maakte geen fout van 11 meter en bezorgde Arsenal de winst.

"Ik was een beetje buiten adem, dus misschien was dat een oorzaak voor mijn stomme fout", zei een balende Pogba tegen de BBC. "Ik voelde dat ik hem raakte en dat we in het strafschopgebied stonden. Dit had me nooit mogen overkomen."

Het was de derde keer dat Pogba een strafschop veroorzaakte bij United sinds Ole Gunnar Solskjaer in december 2018 manager werd van 'The Red Devils'. "Defensief ben ik nog niet top in het strafschopgebied en daar moet ik aan werken. We moeten allemaal veel beter spelen, maar het begint bij mezelf", benadrukte Pogba.

Het was al de derde keer in de laatste vier competitiewedstrijden dat United zonder overwinning bleef in de Premier League. De ploeg van Donny van de Beek staat inmiddels negen punten achter koploper Liverpool, met een duel minder gespeeld.

"Alles wees erop dat onze wedstrijd tegen Arsenal in 0-0 zou eindigen", baalde Solskjaer. "Paul voelt zich verantwoordelijk voor de nederlaag en dat is ook wel terecht. Hij weet dat hij beter had kunnen en moeten optreden."

Paul Pogba veroorzaakte twintig minuten voor tijd een strafschop. (Foto: Pro Shots)