De opluchting is groot bij AZ na de probleemloze 3-0-overwinning op RKC Waalwijk. De geplaagde Alkmaarders gaven dit Eredivisie-seizoen al meerdere keren een voorsprong uit handen, maar zondagavond was de eerste competitiezege dan eindelijk een feit.

"Heerlijk dit, het werd tijd om die reeks te kappen", zei aanvoerder Koopmeiners tegen FOX Sports. "We kregen de laatste weken tik op tik, maar er moest een moment komen dat we die mentale barrière zouden doorbreken met een goede overwinning. Dat hebben we nu gedaan."

AZ gaf dit seizoen al zeker lijkende overwinningen uit handen tegen uitgerekend laagvliegers Fortuna Sittard (3-3), Sparta Rotterdam (4-4), VVV-Venlo en ADO Den Haag (beide 2-2). Ook tegen RKC stond de ploeg van trainer Arne Slot lang op voorsprong, maar duurde het lang voordat de wedstrijd definitief beslist was.

"In de rust zeiden we tegen elkaar: het is weer hetzelfde liedje", zei Koopmeiners, die in de 68e minuut een strafschop miste. "Maar we speelden wel goed en het ging op een gegeven moment ook wel lopen. We mogen gewoon tevreden zijn."

Teun Koopmeiners en trainer Arne Slot feliciteren elkaar met de zege. (Foto: ANP)

'Gat met koploper Ajax is te overbruggen'

Trainer Slot had er ondanks de negatieve ervaringen van eerder dit seizoen vertrouwen in dat zijn ploeg het tegen RKC wél vol zou houden tot het laatste fluitsignaal, ook al stond het tot de 72e minuut 'nog maar' 1-0. Albert Gudmundsson stelde uiteindelijk met twee treffers de zege veilig.

"Het was wel prettiger geweest als we het wat eerder hadden beslist, maar misschien zijn mensen daardoor wel blijven kijken. Bij een wedstrijd die zondagavond om 20.00 uur begint, is het een behoorlijke uitdaging om alles te kunnen zien", grapte Slot bij FOX Sports.

"Ik had sterk het gevoel dat RKC in de hele wedstrijd geen enkel moment geloofde dat ze iets konden bereiken, maar het bleef wel lang 1-0. Gelukkig hebben we geen mogelijkheid gehad om het alsnog voor elkaar te krijgen om de voorsprong weg te geven."

AZ staat nu tien punten achter koploper Ajax en heeft bovendien een wedstrijd minder gespeeld. "Dat gat is te overbruggen, maar daar moeten wij op dit moment helemaal niet mee bezig zijn. We hebben dusdanig veel punten laten liggen, dat we bij een zege op RKC niet direct de polonaise lopen", aldus Slot.

