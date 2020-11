PSV-coach Roger Schmidt heeft geen goed woord over voor de KNVB. De voetbalbond weigerde om de thuiswedstrijd van zondag tegen ADO Den Haag te verplaatsen, ook al hadden de Eindhovenaren vanwege de vele coronagevallen meerdere verzoeken ingediend om dat wel te doen.

"Ik vind onze situatie heel speciaal, omdat we zo veel coronagevallen hebben", zei Schmidt bij FOX Sports. "De afgelopen vier wedstrijden hadden we steeds twee nieuwe besmette spelers. Maandag worden we weer getest en komen er misschien wel nieuwe besmettingen aan het licht."

PSV miste tegen ADO liefst dertien spelers. Van hen zijn er negen besmet met het coronavirus. Jorrit Hendrix en reservedoelman Vincent Müller werden dit weekend positief getest en voegden zich in een rijtje met Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Pablo Rosario, Joël Piroe, Maxime Delanghe, Timo Baumgartl en Nick Viergever.

"De KNVB weet dat", foeterde Schmidt. "Ze zeggen dat wij nog steeds genoeg spelers hebben om iedere drie dagen te spelen. Ik denk dat zij niets van voetbal weten. Ze hebben zeventien uur nodig om te bepalen dat we moeten spelen."

Noni Madueke scoorde tweemaal voor PSV tegen ADO Den Haag. (Foto: Pro Shots)

'Ze maken beslissingen die niet kloppen'

Zaterdagmiddag deed PSV na de testresultaten een laatste poging om het duel met ADO uit te stellen naar december, maar de KNVB wees dat verzoek zondagochtend af. De Brabanders hebben bovendien een druk programma, want donderdag staat de uitwedstrijd in de Europa League tegen PAOK alweer op het programma.

"Ze weten niets over het voorbereiden van een ploeg", vervolgde Schmidt. "Ze zitten thuis en maken daar beslissingen op basis van de regels, maar die kloppen niet. Ze geven niets om onze situatie en de gezondheid van de spelers en stafleden. Dat is mijn indruk."

Ondanks de vele coronabesmettingen won PSV met 4-0 van ADO. Noni Madueke scoorde tweemaal en de overige treffers kwamen op naam van Eran Zahavi (strafschop) en Ryan Thomas. Dankzij de overwinning bezet de ploeg van Schmidt de derde plaats in de Eredivisie.

