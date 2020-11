AZ heeft zondag voor het eerst dit Eredivisie-seizoen een zege geboekt. De ploeg van trainer Arne Slot was in het AFAS Stadion met 3-0 te sterk voor RKC Waalwijk.

Calvin Stengs maakte al snel de openingsgoal, waarna Albert Gudmundsson in de tweede helft twee keer trefzeker was. Teun Koopmeiners miste bij een 1-0-stand nog een strafschop, maar dat had geen grote gevolgen voor AZ, dat de afgelopen weken meermaals een voorsprong uit handen gaf en louter (vijf keer) gelijkspeelde.

Door de overwinning stijgt AZ naar de negende plaats met acht punten uit zes wedstrijden, een duel minder dan de concurrentie. RKC heeft vijf punten en bezet de dertiende plek.

De afgelopen weken toonde AZ in de Europa League wel al tekenen van herstel. Met zes punten gaan de Alkmaarders aan kop in groep F en komende donderdag wacht de uitwedstrijd tegen Real Sociedad.

Teun Koopmeiners miste na rust een strafschop. (Foto: Pro Shots)

Boadu keert terug van coronabesmetting

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen RKC was er al goed nieuws voor AZ, want Myron Boadu, Ferdy Druijff en Timo Letschert keerden terug na een coronabesmetting, al begonnen ze alle drie op de bank.

Stengs, Gudmundsson en Jesper Karlsson vormden de voorhoede van de thuisploeg en eerstgenoemde tikte na vijf minuten de 1-0 binnen op aangeven van Koopmeiners. Al snel volgden meer kansen voor AZ, maar die gingen er niet in. Gudmundsson was voor nog het dichtstbij met een poging op de lat.

Het zwakke RKC stelde er vrijwel niets tegenover. Er leek daardoor niets aan de hand, maar door de afgelopen weken was er toch nog reden voor enige ongerustheid bij Slot. Zeker toen Koopmeiners, net als eerder dit seizoen tegen Sparta, zijn strafschop gekeerd zag worden door RKC-keeper Kostas Lamprou en Karlsson de rebound in het zijnet schoot.

Achttien minuten voor tijd viel alsnog de bevrijdende 2-0. Karlsson gaf voor en Gudmundsson werkte hard en hoog binnen, waarna de IJslander in blessuretijd op aangeven van Owen Wijndal ook de 3-0-eindstand op het scorebord zette.

Vreugde bij AZ, dat stijgt naar de achtste plaats. (Foto: ANP)