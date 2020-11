Sir Bobby Charlton lijdt aan dementie, zo heeft zijn vroegere club Manchester United zondag bekendgemaakt. De 83-jarige oud-aanvaller wordt gezien als een van de beste Engelse voetballers aller tijden en werd in 1966 wereldkampioen met zijn land.

"Iedereen bij Manchester United is diepbedroefd dat deze verschrikkelijke ziekte sir Bobby Charlton treft. We steunen hem en zijn familie", schrijft Manchester United in een statement op de website.

Het nieuws van de dementie van Charlton komt twee dagen na het overlijden van Nobby Stiles op 78-jarige leeftijd. Stiles en Charlton speelden in de jaren zestig en zeventig samen bij United en behoorden 54 jaar geleden tot de Engelse ploeg die in de WK-finale op Wembley met 4-2 te sterk was voor West-Duitsland.

Van de elf Engelse basisspelers uit de eindstrijd zijn nu alleen nog Charlton, George Cohen, Geoff Hurst en Roger Hunt nog in leven. De broer van Bobby Charlton, Jack Charlton, overleed afgelopen juli op 85-jarige leeftijd en ook hij leed aan dementie. Jack Chalton was verdediger in de Engelse ploeg van 1966.

De Engelse wereldkampioenen van 1966 met zittend rechtsonder Bobby Charlton. (Foto: ANP)

Charlton overleefde vliegramp van 1958

Bobby Charlton is nog geregeld aanwezig bij United, waar hij van 1954 tot 1973 in de hoofdmacht speelde en waarmee hij in 1968 de Europacup I won.

Tien jaar eerder overleefde hij de vliegramp in München waarbij acht van zijn medespelers de dood vonden. Hij speelde meer dan zeshonderd wedstrijden voor United en werd in 1957, 1965 en 1967 kampioen met de club.

Met 49 doelpunten in 106 interlands was Charlton lange tijd topscorer aller tijden van Engeland. In 2017 werd hij afgelost door Wayne Rooney die uiteindelijk tot 53 doelpunten kwam voor de 'Three Lions'. De grootste individuele prijs van Charlton is de Gouden Bal die hij in 1966 kreeg.