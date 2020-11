Arsenal heeft voor het eerst in veertien jaar in de Premier League gewonnen op bezoek bij Manchester United. 'The Gunners' versloegen de ploeg van coach Ole Gunnar Solskjaer op Old Trafford met 0-1 dankzij een strafschop. Bij Tottenham Hotspur maakte Gareth Bale zijn eerste treffer sinds zijn rentree.

Pierre-Emerick Aubameyang maakte ruim twintig minuten voor tijd het enige doelpunt van de wedstrijd. De Gabonees schoot vanaf 11 meter beheerst in de rechterhoek. De bal ging op de stip na een overtreding van Paul Pogba op Héctor Bellerín.

Donny van de Beek kwam bij United een kwartier voor tijd in het veld voor Bruno Fernandes. De Oranje-international was in de slotfase dicht bij de gelijkmaker met een schot dat via Mohamed Elneny op de paal belandde.

Eerder in de wedstrijd raakte ook Arsenal het aluminium. Willian krulde de bal enkele minuten voor rust vanaf de rand van het zestienmetergebied op de lat.

In 2006 wonnen de Londenaren voor het laatst in de Premier League bij United (0-1). Wel wonnen ze in 2015 in de FA Cup (1-2) op Old Trafford.

Arsenal klimt door de overwinning met twaalf punten uit zeven duels naar de subtop. Manchester United leed voor de vierde keer dit seizoen puntenverlies en is met zeven punten uit zes wedstrijden onderin terug te vinden op de ranglijst.

Tottenham Hotspur viert de winnende treffer van Gareth Bale. (Foto: Pro Shots)

Bale helpt Tottenham aan winst

In Londen hielp Bale Tottenham Hotspur aan een 2-1-overwinning op Brighton & Hove Albion. De Welshman, die deze zomer terugkeerde na zeven seizoenen bij Real Madrid, maakte ruim een kwartier voor tijd de winnende treffer. Hij kopte raak uit een voorzet van Sergio Reguilón.

Harry Kane opende na een klein kwartier uit een penalty voor de 'Spurs', waar Steven Bergwijn niet tot de wedstrijdselectie behoorde. Tariq Lamptey tekende vroeg in de tweede helft voor de gelijkmaker van Brighton. Bij de bezoekers speelde Joël Veltman de hele wedstrijd en bleef Davy Pröpper op de bank.

Dankzij de overwinning klimt Tottenham met veertien punten uit zeven wedstrijden naar de tweede plaats. De achterstand op koploper Liverpool, dat zaterdag met 2-1 te sterk was voor West Ham United, bedraagt twee punten.

Everton kwam voor de derde keer op rij niet tot winst in de Premier League. (Foto: Pro Shots)

Everton verspeelt koppositie

Eerder op de dag raakte Everton de koppositie kwijt door een 2-1-nederlaag bij Newcastle United. 'The Toffees' staan daardoor drie punten achter aartsrivaal Liverpool. Everton begon het seizoen met vier zeges op rij, maar speelde daarna gelijk tegen Liverpool (2-2) en verloor vorige week van Southampton (2-0).

De nieuwe nederlaag tegen Newcastle kwam in de tweede helft tot stand. Callum Wilson benutte eerst een strafschop en schoot vlak voor tijd met enig fortuin de tweede treffer binnen. Dominic Calvert-Lewin maakte in blessuretijd met een intikker de aansluitingstreffer, maar dat kwam te laat.

Southampton won in een doelpuntenfestijn van Aston Villa: 3-4. 'The Saints' kwamen met 0-4 voor, maar de thuisploeg kwam mede dankzij twee treffers in blessuretijd nog sterk terug.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League