De spelers van PSV hebben zondag de 4-0-overwinning op ADO Den Haag opgedragen aan Thijs Slegers. De perschef van de Eindhovense club kreeg deze week te horen dat hij acute leukemie heeft.

Nadat hij PSV met een schuiver op 2-0 had gezet, rende Noni Madueke op de camera achter het doel van ADO Den Haag af. "Thijs, this one is for you. I love you", hoorden de televisiekijkers de achttienjarige Engelsman zeggen.

Op de lege tribunes van het Philips Stadion waren spandoeken geplaatst om Slegers een hart onder de riem te steken.

Eran Zahavi, die vanwege de afwezigheid van een groot aantal spelers die besmet zijn met het coronavirus de aanvoerdersband droeg, vertelde dat PSV de zege opdroeg aan Slegers. "We wilden voor de wedstrijd graag onze steun laten zien. We wensen hem het allerbeste", zei de Israëlische aanvaller.

Noni Madueke draagt zijn treffer op aan de zieke perschef van PSV. (Foto: Pro Shots)

PSV blijft derde in Eredivisie

PSV, dat vanwege de vele coronagevallen en het drukke programma bij de KNVB meerdere malen tevergeefs vroeg om de wedstrijd tegen ADO uit te stellen, kende een probleemloze middag. Madueke scoorde twee keer, Zahavi benutte een strafschop en ook Ryan Thomas was trefzeker.

Door de zege blijft PSV met derde in de Eredivisie met twee punten achterstand op sc Heerenveen en Ajax. De Amsterdammers wonnen zaterdag met 5-2 van Fortuna Sittard en de Friezen waren zondag met 1-4 te sterk voor Sparta Rotterdam.

