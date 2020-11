Naoufal Bannis is uiteraard dolblij na zijn winnende treffer voor Feyenoord in de uitwedstrijd tegen FC Emmen. De achttienjarige spits maakte zondag in de vierde minuut van de blessuretijd de 2-3 op de Oude Meerdijk en dat was zijn eerste doelpunt ooit in de Eredivisie.

Feyenoord leek in Emmen op weg naar puntenverlies, ondanks een overtalsituatie na de rode kaart voor Anco Jansen in de eerste helft. Bannis voorkwam dat door in de absolute slotfase een voorzet van Lutsharel Geertruida achter Emmen-keeper Felix Wiedwald te knikken.

"Het enige wat ik dacht was 'doorkoppen, doorkoppen, doorkoppen'. Dat hoorde ik de trainer ook roepen. Hij zei nog dat ik in de zestien moest blijven en dat mijn kans wel zou komen. Gelukkig maakte ik hem nog", aldus de breed lachende Bannis na afloop tegen FOX Sports.

"Het was een heel lastige wedstrijd, maar ik zei nog tegen de jongens dat we erin moesten blijven geloven en dat die goal nog zou vallen. Uiteindelijk werden we er nog voor beloond."

Met zijn eerste Eredivisie-treffer beloonde Bannis, die in de 35e minuut de geblesseerde Steven Berghuis verving, naar eigen zeggen ook zichzelf. "Ik ben het afgelopen jaar sterker geworden, heb drie tot vier keer per week met een personal trainer gewerkt. Dat harde werken wordt nu beloond."

'Probeer tegendeel Advocaat te bewijzen'

Feyenoord-trainer Dick Advocaat zei recentelijk nog dat de jeugdspelers bij de Rotterdammers nog niet goed genoeg waren. Bannis hoopt de trainer te hebben overtuigd om hem de komende tijd meer kansen te geven als vervanger van de geblesseerde spitsen Nicolai Jørgensen en Róbert Bozeník.

"Ik probeer alleen naar mezelf te kijken en het tegendeel te bewijzen", aldus de jonge aanvaller. "Als ik mijn minuten kan blijven maken in Feyenoord 1, ben ik ervan overtuigd dat de goals ook volgen."

Feyenoord hield door de 2-3-zege de aansluiting met de top van de Eredivisie. De Rotterdammers staan met vijftien punten uit zeven duels vijfde. Donderdag treft de ploeg van Advocaat in De Kuip CSKA Moskou in de Europa League.

