PSV heeft zondag, ondanks de vele afwezigen door besmettingen met het coronavirus, een eenvoudige zege geboekt tegen ADO Den Haag. De Eindhovense club was in het Philips Stadion met 4-0 te sterk voor de Hagenaars.

Halverwege leidde PSV met 1-0 door een rake penalty van Eran Zahavi en na rust liep de ploeg van trainer Roger Schmidt verder uit tegen het zeer zwakke ADO. Noni Madueke, Ryan Thomas en nogmaals Madueke zorgden voor de 4-0-eindstand.

Door de ruime overwinning sluit PSV een hectische week, waarin tal van spelers positief testten op corona, positief af. Vlak voor de thuiswedstrijd tegen ADO vielen Jorrit Hendrix en reservekeeper Vincent Müller weg door het virus. Zij voegden zich in een rijtje met Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Pablo Rosario, Joël Piroe, Maxime Delanghe, Timo Baumgartl en Nick Viergever.

PSV staat nu op de derde plaats in de Eredivisie, met twee punten achterstand op Ajax en Vitesse. Komende donderdag vervolgt de club het Europa League-avontuur met een uitwedstrijd tegen PAOK. ADO bezet met vier punten de vijftiende plek en lijkt opnieuw veroordeeld tot een strijd tegen degradatie.

Eran Zahavi benutte een strafschop. (Foto: ANP)

PSV krijgt discutabele strafschop

Door de lange lijst afwezigen moest Schmidt creatief zijn met zijn opstelling tegen ADO. Ryan Thomas speelde als rechtsback, nieuwkomer Adrian Fein had een basisplaats en Eran Zahavi droeg de aanvoerdersband.

De gelegenheidsopstelling was goed genoeg om ADO te verslaan, al kwam dat ook doordat de uitploeg vrijwel niets creëerde. PSV had een overwicht en na een kwartier was er ook een voorsprong. Het was een discutabel doelpunt, want ADO-verdediger Lassane Faye leek Zahavi niet te raken toen de ervaren spits onderuitging, maar scheidsrechter Jochem Kamphuis wees toch naar de stip. Zahavi ging zelf achter de bal staan en maakte geen fout.

In het restant van de eerste helft kreeg PSV via onder andere Mohamed Ihattaren en Donyell Malen kansen op een grotere voorsprong, maar die bleef uit.

Noni Madueke zocht na zijn goal de camera. (Foto: ANP)

Steunbetuiging Madueke voor perschef

Na liep de score wel verder op. Madueke werd in de 51e minuut aangespeeld door Zahavi en de jonge Engelsman klopte ADO-keeper Luuk Koopmans met een geplaatst schot. Na zijn 2-0 zocht Madueke de camera voor een steunbetuiging aan Thijs Slegers, de perschef van PSV die deze week hoorde dat hij acute leukemie heeft.

Met de 2-0 was de wedstrijd beslist en dat bood Schmidt de mogelijkheid de twintigjarige Amerikaan Richard Ledezma te laten debuteren, nadat de negentienjarige Spanjaard Ismael Saibari ook al in mocht vallen.

Ledezma gaf zijn debuut kleur door de assist te geven bij de 3-0 van Thomas. De Nieuw-Zeelander schoot zes minuten voor tijd op schitterende wijze raak. Het slotakkoord was voor Madueke, die in de tweede minuut van de blessuretijd zijn tweede goal (4-0) maakte en de uitslag zo nog fraaier maakte voor PSV.

