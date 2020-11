Bayer Leverkusen heeft met Daley Sinkgraven in de basis met 2-4 gewonnen van SC Freiburg. In Engeland is Everton niet langer koploper. De ploeg leed tegen Newcastle United zijn tweede nederlaag op rij: 2-1.

Sinkgraven, die voor het eerst in de voorselectie van Oranje zit, speelde in Freiburg negentig minuten mee als linksback in het elftal van trainer Peter Bosz. Leverkusen kwam al in de derde minuut op achterstand door een treffer van Lucas Holer, maar raakte daar niet van in de war.

Dankzij twee treffers van Lucas Alario stond Leverkusen bij rust op voorsprong en na een uur spelen werd het via Nadiem Amiri 1-3.

Nils Petersen bracht de spanning nog even terug, maar Leverkusen-verdediger Jonathan Tah herstelde al snel de marge van twee: 2-4.

De ploeg van Bosz boekte zijn derde zege op rij en stijgt naar de vierde plek in de Bundesliga.

Everton kwam voor de derde keer op rij niet tot winst in de Premier League. (Foto: Pro Shots)

Tweede nederlaag op rij voor Everton

In de Premier League ging Everton met 2-1 onderuit bij Newcastle Unied. 'The Toffees' staan daardoor drie punten achter koploper Liverpool, dat zaterdag met 2-1 te sterk was voor West Ham United.

Everton begon het seizoen met vier zeges op rij, maar speelde daarna gelijk (2-2) tegen Liverpool en verloor vorige week van Southampton (2-0).

De nieuwe nederlaag tegen Newcaslte kwam in de tweede helft tot stand. Callum Wilson benutte eerst een strafschop en schoot vlak voor tijd met enig fortuin de tweede treffer binnen. Dominic Calvert-Lewin maakte in blessuretijd met een intikker de aansluitingstreffer, maar dat kwam te laat.

Eerder op de dag won Southampton in een doelpuntenfestijn van Aston Villa: 3-4. Southampton kwam met 0-4 voor, maar de thuisploeg kwam mede dankzij twee treffers in blessuretijd nog sterk terug.

