Bayer Leverkusen heeft zondag met Daley Sinkgraven in de basis met 2-4 gewonnen van SC Freiburg. In Spanje greep Real Sociedad, tegenstander van AZ in de Europa League, de koppositie dankzij een 1-4-zege bij Celta de Vigo.

Sinkgraven, die voor het eerst in de voorselectie van Oranje zit, speelde in Freiburg negentig minuten mee als linksback in het elftal van trainer Peter Bosz. Leverkusen kwam al in de derde minuut op achterstand door een treffer van Lucas Holer, maar raakte daar niet van in de war.

Dankzij twee treffers van Lucas Alario stond Leverkusen bij rust op voorsprong en na een uur spelen werd het via Nadiem Amiri 1-3. Nils Petersen bracht de spanning nog even terug, maar Leverkusen-verdediger Jonathan Tah herstelde al snel de marge van twee: 2-4.

De ploeg van Bosz boekte zijn derde zege op rij en stijgt naar de vierde plek in de Bundesliga.

Bekijk de stand en de uitslagen in de Bundesliga

Real Sociedad viert de 0-2 van Mikel Oyarzabal. (Foto: ANP)

Real Sociedad neemt koppositie over van Real Madrid

In La Liga won Real Sociedad simpel op bezoek bij Celta de Vigo: 1-4. Willian José scoorde twee keer namens de bezoekers, terwijl David Silva en Mikel Oyarzabal beiden eenmaal trefzeker waren. Iago Aspas benutte een penalty voor Celta, waarbij José Fontán in de slotfase zijn tweede gele kaart kreeg.

Sociedad nam de koppositie over van Real Madrid, dat zaterdag won van SD Huesca (4-1). De Basken hebben een punt voorsprong op 'De Koninklijke', die wel een wedstrijd minder heeft gespeeld. Bovendien heeft nummer drie Atlético Madrid twee duels minder gespeeld en drie punten minder dan de nieuwe koploper.

Komende donderdag speelt Real Sociedad thuis in de Europa League tegen AZ. De Spanjaarden staan in groep F derde met drie punten. De Alkmaarders gaan met zes punten aan kop.

Bekijk de stand en de uitslagen in La Liga