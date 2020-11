Feyenoord heeft zondag in absolute slotfase van de uitwedstrijd tegen FC Emmen alsnog een zege geboekt. Invaller Naoufal Bannis kopte in de vierde minuut van de blessuretijd de 2-3 binnen tegen de Drentenaren, die lange tijd met tien man speelden.

Halverwege stond het al 2-2 aan De Oude Meerdijk na 45 spectaculaire minuten. Anco Jansen benutte namens FC Emmen al snel een strafschop, maar na 36 minuten moest hij het veld verlaten. De aanvoerder maakte een harde overtreding op Mark Diemers en kreeg rood.

Tegen tien spelers kwam Feyenoord via een rake strafschop van Diemers op gelijke hoogte, maar door een schitterende goal van Michael de Leeuw nam Emmen weer de leiding. Op slag van rust tekende Jens Toornstra voor de 2-2 en daar leek het bij te blijven, totdat de achttienjarige Bannis Feyenoord in blessuretijd naar een 3-2-overwinning kopte.

Punt van zorg voor Feyenoord is wel dat aanvoerder Steven Berghuis na een half uur geblesseerd uitviel, al zei trainer Dick Advocaat direct na afloop dat de kwetsuur mee lijkt te vallen. De Rotterdammers spelen donderdag weer in de Europa League en dan is CSKA Moskou de tegenstander in De Kuip.

Steven Berghuis verlaat geblesseerd het veld. (Foto: ANP)

Marsman vervangt geblesseerde Bijlow

Na vier wedstrijden zonder zege moest Advocaat tegen Emmen de nodige wijzigingen doorvoeren. Nick Marsman verving op doel de geblesseerde Justin Bijlow, terwijl Luciano Narsingh het als spits mocht proberen. Bryan Linssen begon op de vleugel.

De gedwongen keeperswissel had al na vijf minuten gevolgen, want Marsman kwam zijn doel uit, miste de bal en haalde De Leeuw hard onderuit. Scheidsrechter Björn Kuipers kon niet anders doen dan een strafschop geven, die benut werd door Jansen (1-0).

De goal was het begin van een enerverende eerste helft. Toornstra had de gelijkmaker op zijn voet, maar zijn inzet werd gekeerd door de Duitse doelman Felix Wiedwald, die de voorkeur kreeg boven Denis Telgenkamp.

Tegenvaller voor Feyenoord was vervolgens het uitvallen van Berghuis, die hard getackeld werd door Nick Bakker. Even later zag het er toch weer wat beter uit voor de ploeg van Advocaat. De ervaren Jansen maakte namelijk een harde overtreding op Diemers en kreeg rood.

Ongeloof bij Anco Jansen na de rode kaart. (Foto: ANP)

Narsingh raakt de lat

Ook Miguel Araujo bewees zijn ploeg een slechte dienst. De Peruaanse verdediger hield in de veertigste minuut vast in het strafschopgebied en de bal ging op de stip. Diemers maakte vanaf 11 meter geen fout (1-1). Twee minuten later leidde Emmen toch weer na een schitterende goal van De Leeuw. De bal stuiterde vanaf een meter of 25 voor de voeten van de aanvaller en die haalde prachtig uit (2-1). Daarbij bleef het niet voor rust, want Toornstra schoot in blessuretijd de 2-2 op het scorebord.

Met elf tegen tien had Feyenoord na rust over Emmen kunnen lopen, maar de uitploeg miste kans na kans. Narsingh schoot op de lat en ook Linssen en Nieuwkoop slaagden er niet in het overwicht uit te drukken in een goal.

Nieuw puntenverlies dreigde voor Feyenoord en Advocaat koos er zelfs voor om verdediger Eric Botteghin te laten invallen als een soort pinchhitter. Het waren echter de jongelingen die in de slotfase de vijftienvoudig landskampioen moesten redden.

De twintigjarige invaller Lutsharel Geertruida gaf voor en vond Bannis. De twee jaar jongere aanvaller kopte de bal langs Wiedwald en zorgde met er met zijn eerste Eredivisie-doelpunt voor dat Feyenoord met 2-3 ontsnapte in Emmen.