Dick Advocaat denkt dat de blessure van Steven Berghuis niet ernstig is. De Feyenoord-trainer zag zijn aanvoerder zondag in de uitwedstrijd tegen FC Emmen (2-3-winst) uitvallen.

Berghuis werd na een half uur hard onderuitgehaald door FC Emmen-verdediger Nick Bakker, die geel kreeg van scheidsrechter Björn Kuipers. De Oranje-international had zichtbaar pijn en werd vervangen door Naoufal Bannis.

"Ik denk dat het meevalt, het was een knietje", zei Advocaat direct na afloop aan De Oude Meerdijk tegen FOX Sports.

De ervaren coach heeft dan ook goede hoop dat Berghuis donderdag weer beschikbaar is in de Europa League-wedstrijd in De Kuip tegen CSKA Moskou. "Ik verwacht dat hij over twee weken weer kan spelen, dus donderdag moet zeker mogelijk zijn."

Steven Berghuis heeft pijn. (Foto: ANP)

Bannis maakt winnende goal

Op het moment dat Berghuis geblesseerd raakte, stond Feyenoord op een 1-0-achterstand tegen Emmen, maar uiteindelijk wonnen de Rotterdammers wel. Mark Diemers (strafschop) en Jens Toornstra scoorden namens Feyenoord in de eerste helft en het leek bij 2-2 te blijven.

Uitgerekend Bannis maakte in de 94e minuut de winnende treffer voor Feyenoord, dat zo na bijna een maand weer eens een wedstrijd won. Advocaat was uiteraard dolblij met die goal, al vond hij dat zijn ploeg de wedstrijd eerder had moeten beslissen. Zeker omdat Emmen vanaf de 36e minuut met een man minder speelde na rood voor Anco Jansen.

"Als je zoveel kansen krijgt, moet je de wedstrijd eerder naar je toe trekken", aldus Advocaat, die Narsingh na rust de lat zag raken en ook Bart Nieuwkoop en Bryan Linssen misten kansen. "En voor rust gaven we twee goals weg. Dat moet beter."