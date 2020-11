Cristiano Ronaldo heeft zondag bij zijn rentree na een coronabesmetting direct de hoofdrol voor zich opgeëist. De 35-jarige vedette leidde Juventus met twee goals naar een zege op Spezia (1-4). Zlatan Ibrahimovic maakte met een omhaal de winnende goal voor AC Milan tegen Udinese (1-2).

Ronaldo testte vrijdag pas negatief op het coronavrius, waarmee er voor de Portugees een einde kwam aan een negentien dagen durende thuisquarantaine.

De aanvaller werd direct opgenomen in de Juventus-selectie voor het uitduel met Spezia, viel in de 56e minuut bij een 1-1-stand in en maakte drie minuten later al zijn eerste goal. Na een steekpassje van Álvaro Morata faalde Ronaldo niet één op één met keeper Ivan Provedel, de vervanger van de geblesseerde Jeroen Zoet.

Een kwartier voor tijd maakte Ronaldo met een panenkastrafschop ook de 1-4, waardoor hij na drie Serie A-duels op vijf goals staat.

Morata (0-1) en Adrien Rabiot (1-3) maakten de andere treffers van Juventus. Tommaso Pobega tekende na een half uur voor de 1-1 namens Spezia.

Cristiano Ronaldo had drie minuten nodig om te scoren tegen Spezia. (Foto: Pro Shots)

Topscorer Ibrahimovic beslist duel in 83e minuut

Udinese-verdediger Sébastian De Maio kon in eerste instantie voorkomen dat Ibrahimovic bij de bal kon, maar de Fransman werkte de bal recht omhoog. De 39-jarige spits kreeg daardoor alsnog een kans en maakte die met een omhaal af, al raakte hij de bal niet vol.

Ibrahimovic leverde ook al de assist bij de 0-1 van AC Milan in de achttiende minuut. Hij legde terug op de Ivoriaan Franck Kessié, die prachtig raak schoot. Rodrigo De Paul maakte na 48 minuten uit een penalty de 1-1 namens Udinese, maar door de omhaal van Ibrahimovic kwam het toch nog goed voor de ploeg van trainer Stefano Pioli.

Het was al de zevende competitiegoal van Ibrahimovic dit seizoen en daarmee is hij topscorer van de Serie A. AC Milan heeft nu vier punten voorsprong op Juventus en Atalanta.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de winnende goal van Ibrahimovic te bekijken.

