Zlatan Ibrahimovic heeft zondag de winnende goal gemaakt voor AC Milan, dat daardoor aan kop blijft in de Serie A. De Zweed tekende in de 83e minuut voor de 1-2 in de uitwedstrijd bij Udinese.

Udinese-verdediger Sébastian De Maio kon in eerste instantie voorkomen dat Ibrahimovic bij de bal kon, maar de Fransman werkte de bal recht omhoog. De 39-jarige spits kreeg daardoor alsnog een kans en maakte die met een omhaal af, al raakte hij de bal niet vol.

Ibrahimovic leverde ook al de assist bij de 0-1 van AC Milan in de achttiende minuut. Hij legde terug op de Ivoriaan Franck Kessié, die prachtig raak schoot. Rodrigo De Paul maakte na 48 minuten uit een penalty de 1-1 namens Udinese, maar door de omhaal van Ibrahimovic kwam het toch nog goed voor de ploeg van trainer Stefano Pioli.

Het was al de zevende competitiegoal van Ibrahimovic dit seizoen en daarmee is hij topscorer van de Serie A.

AC Milan heeft nu vier punten voorsprong op nummer twee Atalanta, maar veel clubs moeten zondag nog in actie komen in de zesde speelronde. Juventus speelt om 15.00 uur tegen Spezia, terwijl Internazionale zaterdag met 2-2 gelijkspeelde tegen Parma.

Voor de gebruikers van de app: tik op de video om de winnende goal van Ibrahimovic te bekijken.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Serie A