Heracles Almelo heeft FC Utrecht zondag de eerste competitienederlaag van het seizoen bezorgd. De ploeg van de afwezige trainer Frank Wormuth (corona) was in eigen huis met 4-1 te sterk voor de Domstedelingen. Rai Vloet was de grote man met een hattrick en een assist.

De 25-jarige Vloet had maar twee minuten nodig om de score te openen. De middenvelder kon de bal simpel in het doel werken nadat FC Utrecht-doelman Thijmen Nijhuis volledig mis zat bij een corner. Silvester van der Water verdubbelde de voorsprong vlak voor rust door een strakke voorzet van Vloet tegendraads in de verre hoek te koppen.

Na een uur spelen keerde de spanning in Almelo even terug. Bart Ramselaar werd naar de grond gewerkt en FC Utrecht kreeg een strafschop; Simon Gustafson benutte het buitenkansje. Een minuut later was de marge echter weer twee. Een inzet van de diepgestuurde Vloet werd van richting veranderd, waardoor doelman Nijhuis kansloos was: 3-1.

Utrecht, dat geen beste indruk maakte in het Erve Asito, ging nog wel op zoek naar een nieuwe aansluitingstreffer, maar Heracles besliste het duel twintig minuten voor tijd definitief. Het schot van Adrian Szoke werd nog wel gekeerd door Nijhuis, maar de rebound van Vloet ging wel tegen de touwen. Het is voor de geboren Brabander zijn eerste hattrick in de Eredivisie.

Door de overwinning klimt Heracles naar het linkerrijtje van de Eredivisie, één plek achter FC Utrecht. De club uit Almelo heeft acht punten na zeven duels, terwijl Utrecht negen punten pakte in de eerste zes wedstrijden.

