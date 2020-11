Sc Heerenveen heeft zondag uitgehaald tegen Sparta Rotterdam. De Friezen wonnen in Rotterdam met 1-4, terwijl ook Heracles Almelo een ruime zege boekte. Mede dankzij een hattrick van Rai Vloet werd FC Utrecht met 4-1 verslagen in Erve Asito.

Door de ruime zege op Het Kasteel blijft sc Heerenveen meedoen in de bovenste regionen van de Eredivisie. De ploeg van trainer Johnny Hansen heeft slechts twee punten achterstand op koploper Ajax en Vitesse.

Het duel in Rotterdam was halverwege de eerste helft al beslist. Benjamin Nygren (schot tussen vier verdedigers) en Jan Paul van Hecke (kopbal uit heokschop) bezorgden de ploeg van trainer Johnny Jansen een 0-2 voorsprong.

Daarna voerde Henk Veerman met twee treffers de score op naar 0-4. De lange spits tikte kort voor rust van dichtbij binnen en ging in de 57e minuut alleen op Sparta-keeper Maduka Okoye af. Hij passeerde de Duitse doelman, die debuteerde in de Eredivisie, met een schuiver in de verre hoek en noteerde zo zijn tweede treffer.

Sparta was een aantal keer dicht bij een tegentreffer. Zowel Lennart Thy als Abou Harroui trof de paal. In blessuretijd redde Thy de eer voor de thuisploeg door een strafschop te benutten.

Na de ruime thuisnederlaag staat Sparta op de zeventiende plek. Alleen Fortuna Sittard heeft minder punten dan de ploeg van trainer Henk Fraser.

Heerenveen boekte bij Sparta de vijfde zege van het seizoen. (Foto: Pro Shots)

Vloet gidst Heracles langs FC Utrecht

Eerder op zondag eiste de 25-jarige Vloet de hoofdrol voor zich op bij het duel tussen Heracles en FC Utrecht. De middenvelder had maar twee minuten nodig om de score te openen.

Silvester van der Water verdubbelde de voorsprong vlak voor rust door een strakke voorzet van Vloet tegendraads in de verre hoek te koppen.

Na een uur spelen keerde de spanning in Almelo even terug. Bart Ramselaar werd naar de grond gewerkt en FC Utrecht kreeg een strafschop; Simon Gustafson benutte het buitenkansje. Een minuut later was de marge echter weer twee. Een inzet van Vloet werd van richting veranderd, waardoor doelman Thijmen Nijhuis kansloos was: 3-1.

Utrecht, dat geen beste indruk maakte in het Erve Asito, ging nog op zoek naar een nieuwe aansluitingstreffer, maar Heracles besliste het duel twintig minuten voor tijd. Het schot van Adrian Szoke werd nog gekeerd door Nijhuis, maar de rebound van Vloet ging wel tegen de touwen. Het is voor de geboren Brabander zijn eerste hattrick in de Eredivisie.

Door de overwinning klimt Heracles naar het linkerrijtje, één plek achter FC Utrecht. De club uit Almelo heeft acht punten na zeven duels, terwijl Utrecht negen punten pakte in zijn eerste zes wedstrijden.

Rai Vloet is het middelpunt van de vreugde bij Heracles Almelo. (Foto: Pro Shots)

