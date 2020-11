Trainer Dick Advocaat heeft enkele wijzigingen doorgevoerd voor het duel van Feyenoord met FC Emmen van zondagmiddag. Doelman Justin Bijlow ontbreekt en wordt vervangen door Nick Marsman.

De 22-jarige Bijlow heeft volgens Rijnmond last van een knieblessure die hij opliep in de Europa League-wedstrijd tegen Wolfsberger van donderdag (1-4). Voor de dertigjarige Marsman worden het zijn eerste minuten van dit seizoen in het shirt van Feyenoord.

Verder begint linksback Ridgeciano Haps op de bank. Zijn plaats wordt ingenomen door Tyrell Malacia. Ten opzichte van het duel met Wolfsberger zijn ook Eric Botteghin en Lutsharel Geertruida naar de bank verwezen. Uros Spajic en Luciano Narsingh zijn hun vervangers.

Mark Diemers start nu niet als linksbuiten maar op het middenveld, samen met Jens Toornstra en Orkun Kökçü. De aanval bestaat uit aanvoerder Steven Berghuis, Bryan Linssen en Narsingh.

Het duel tussen FC Emmen en Feyenoord op De Oude Meerdijk begint om 14.30 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Björn Kuipers.

Opstelling FC Emmen: Wiedwald; Bijl, Araujo, Van Rhijn, Bakker, Cavlan; Veendorp, Chacon, Peña; Jansen, De Leeuw.

Opstelling Feyenoord: Marsman; Nieuwkoop, Spajic, Senesi, Malacia; Toornstra, Diemers, Kökçü; Berghuis, Linssen, Narsingh.

