PSV heeft zondag nog twee positieve coronagevallen gemeld, waardoor het totale aantal besmettingen in de selectie op negen komt. Trainer Roger Schmidt kiest mede daarom voor middenvelder Adrian Fein in de basis voor de wedstrijd tegen ADO Den Haag.

Middenvelder Jorrit Hendrix en reservekeeper Vincent Müller zijn dit weekend positief getest op het coronavirus. Zij voegen zich in een rijtje met Denzel Dumfries, Cody Gakpo, Pablo Rosario, Joël Piroe, Maxime Delanghe, Timo Baumgartl en Nick Viergever.

Bovendien zijn bij Jong PSV ook nog vijf besmettingen (Shurandy Sambo, Justin De Haas, Djenairo Daniels, Cheick Touré en Kyan van Dorp) en ontbreken Marco van Ginkel, Érick Gutiérrez, Maximiliano Romero en Armando Obispo door 'gewone' blessures.

Schmidt kan ondanks de vele besmettingen wel over voldoende spelers beschikken om aan te treden tegen ADO Den Haag. Fein krijgt zijn eerste basisplaats en staat op het middenveld met Ibrahim Sangaré, Mario Götze en Mohamed Ihattaren. Die drie stonden ook aan de aftrap tijdens het Europa League-duel met Omonia Nicosia van donderdag (1-2).

Ryan Thomas en Mauro Junior zijn de backs en vervangen Dumfries en Philipp Max (bank). Jordan Teze en Olivier Boscagli vormen het centrale verdedigingsduo. Donyell Malen en Eran Zahavi, die midweeks niet mocht afreizen naar Cyprus vanwege zijn eerdere coronabesmetting, staan in de spits bij PSV.

Opstelling PSV: Mvogo; Thomas, Teze, Boscagli, Mauro Júnior; Sangaré, Fein; Götze, Ihattaren; Malen, Zahavi.

Opstelling ADO: Koopmans; Van Ewijk, Ratiu, Del Fabro, Pinas, Faye; Bourard, Rigo, Goossens, Philipp; Kramer.

'Weigering KNVB valt ons ontzettend tegen'

Vanwege het grote aantal afwezigen en het drukke programma had PSV de KNVB eerder deze week al gevraagd om de wedstrijd tegen ADO uit te stellen naar eind december, maar de bond weigerde dat.

Een nieuw verzoek uit Eindhoven op zondagochtend leverde weer geen resultaat op. "We spelen, maar we houden hier een hele nare smaak aan over", zegt algemeen directeur Toon Gerbrands op de site van PSV.

Volgens de regels moet een club spelen als er dertien spelers (van wie één keeper) beschikbaar zijn. "We kunnen net aan voldoen aan dat minimumaantal", aldus Gerbrands, die vrijdag ook al zijn boosheid richting de KNVB uitte.

"Naar de letter van de afspraken die zijn gemaakt over voetballen in coronatijd moeten we spelen, maar er staan vanmiddag spelers op het veld die eigenlijk niet kunnen spelen vanwege dreigende overbelasting en dus kans op blessures."

"Het is een bizarre samenloop van omstandigheden en daar moet naar gehandeld kunnen worden. De weigering om ons tegemoet te komen valt ons ontzettend tegen."

PSV-ADO Den Haag begint zondag om 16.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Jochem Kamphuis.

