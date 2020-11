Wout Brama kan bijna niet geloven dat hij zaterdag met een schitterende volley wist te scoren tegen PEC Zwolle (5-1). De aanvoerder van FC Twente tekende na een goed half uur spelen voor de 3-0.

Brama stond net buiten het strafschopgebied toen Václav Cerný hem bediende met een uitdraaiende corner. De middenvelder zette een paar passen naar achteren en schoot de voorzet uit de lucht direct op doel. De volley van Brama vloog via de binnenkant van de paal binnen.

"Ik kan wel zeggen dat ik dit elke week doe, maar dan zou ik liegen. We trainen hier wel op, maar dan schiet ik ze niet binnen. Het is gewoon volle bak uithalen en je moet ook een beetje geluk hebben. Dit gaat niet elke week zo gebeuren", zei Brama met een grote glimlach na de wedstrijd in gesprek met de NOS.

Brama maakte zijn eerste doelpunt in de Eredivisie sinds zijn treffer namens PEC Zwolle tegen Ajax op 24 september 2016. "Veel beter dan dit gaat het niet worden. Ik heb niet veel gescoord, maar er zitten wel een paar beauty's tussen. Dit is niet mijn belangrijkste doelpunt, maar wel de mooiste."

"Youri Mulder en Arnold Bruggink hebben me ooit geleerd om naar de bal te blijven kijken met volleys, dus dit doelpunt is ook een beetje van hen. Maar ik heb 'm uitgevoerd, dus voor het grote deel komt deze goal op mijn conto. Ik heb niet veel ervaring met scoren, dus het juichen is ook altijd een beetje nieuw voor me", besloot Brama.

