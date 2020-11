FC Emmen-Feyenoord ·

80' De belegering van Feyenoord is nu echt een feit rond het strafschopgebied van FC Emmen. De thuisclub weet dat het in ondertal niets anders kan doen dan de 2-2 over de streep te trekken en verdedigt met hand en tand op eigen helft. Meer zit er niet in voor de ploeg van trainer Dick Lukkien.