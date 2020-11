Sparta-sc Heerenveen ·

42' GOAL sc Heerenveen! 0-3



Het is Henk Veerman die voor de 0-3 zorgt voor de uitploeg. Veerman scoort op aangeven van Benjamin Nygren. Veerman is de eerste speler sinds Arber Zeneli in 2016 die namens Heerenveen in vier opeenvolgende Eredivisie-duels trefzeker is.