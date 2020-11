PSV-ADO Den Haag ·

77' Richard Ledezma debuteert in de Eredivisie voor PSV. Dit seizoen was de twintigjarige Amerikaan goed voor twee goals en één assist in zeven wedstrijden voor Jong PSV in de Eerste Divisie. Alleen Ismael Saibari (drie goals en drie assists) is dit seizoen productiever voor het beloftenteam.