Josep Guardiola zal niet meer aan de slag gaan als coach van FC Barcelona. De naam van de Spanjaard zingt vanwege de aanstaande presidentsverkiezing rond bij de Catalaanse club, maar de trainer van Manchester City sluit een terugkeer uit.

"Mijn periode als manager bij Barcelona is voorbij, dat heb ik al vaker gezegd. In je leven moet je alles één keer doen. Die fase heb ik achter me gelaten. Ik zal zeker terugkeren op mijn stoeltje in het stadion om mijn club te zien, maar verder is het klaar", zei Guardiola zaterdag na de gewonnen uitwedstrijd van Manchester City bij Sheffield United (0-1) tegen BT Sport.

In de komende maanden wordt duidelijk wie de nieuwe president van FC Barcelona gaat worden, nadat Josep Maria Bartomeu dinsdag besloot om op te stappen. Víctor Font en Joan Laporta, twee van de kandidaten om Bartomeu op te volgen, zien Guardiola maar al te graag terugkeren in Camp Nou, maar dat gaat dus niet gebeuren.

Overigens zetten niet alle presidentskandidaten bij Barcelona in op een eventuele opvolger voor Ronald Koeman. Toni Freixa gaf juist aan dat de voormalig bondscoach van Oranje zijn tweejarige contract gewoon kan uitdienen, als de 52-jarige Spanjaard de nieuwe preses wordt.

"Er zijn veel andere geweldige mensen die daar de leiding kunnen hebben, bijvoorbeeld Koeman op dit moment. Dat is een uitstekende trainer", vervolgde Guardiola, die bij Manchester City nog een contract heeft tot de zomer van 2021. "Ik heb het hier ongelooflijk naar mijn zin. De wil om het goed te doen is nog steeds groot."

De 49-jarige Guardiola was tussen 2008 en 2012 de trainer van FC Barcelona. Met de Spaanse club won hij onder meer twee keer de Champions League en werd hij drie keer landskampioen. Na drie seizoenen bij Bayern München is Guardiola sinds 2016 de manager van Manchester City, waarmee hij in 2018 en 2019 de Premier League won.