John Stegeman was zaterdag na afloop van de 5-1-nederlaag bij FC Twente absoluut niet te spreken over Thomas Lam. De trainer van PEC Zwolle haalde zijn aanvoerder nog voor de rust naar de kant vanwege defensief geklungel van de Fin.

De 26-jarige Lam ging na vijf minuten al in de fout in zijn eigen strafschopgebied met een slappe pass voor het doel langs, waardoor Queensy Menig de score voor FC Twente kon openen. Na een klein half uur speelde de verdediger de bal veel te zacht terug naar doelman Michael Zetterer en ditmaal profiteerde Danilo (2-0).

"Je kunt één keer zo'n fout maken, maar niet twee keer. Kom op, we zijn bezig met betaald voetbal. Niet met PEC Zwolle 6 tegen FC Twente 6, waar je ongestraft fouten kan maken. Dan maakt het me ook niet uit wie het is. Ik verwacht dit soort fouten niet van een speler die Fins international is", zei Stegeman tegen FOX Sports.

"Hoe moeten we hier tegen voetballen?", vroeg de PEC-coach zich dan ook hardop af. "Wij moeten gewoon zorgen dat we dit soort domme fouten niet maken. Ik ben verantwoordelijk voor de opstelling, dus dan moet ik blijkbaar gewoon andere spelers opstellen die deze fouten niet maken."

Het moment dat Thomas Lam de bal te zacht terugspeelt en FC Twente op 2-0 komt. (Foto: Pro Shots)

Lam: 'Natuurlijk snap ik de wissel'

Stegeman haalde Lam in de 37e minuut bij een 3-0-achterstand naar de kant. "Of dit meer kapot gaat maken bij hem? Kom op zeg. Met die tere zieltjes heb ik helemaal geen klap te maken. Wij spelen gewoon betaald voetbal en we geven vanavond alleen maar cadeautjes weg."

Lam kon niet geloven wat hem in de eerste helft tegen FC Twente was overkomen. "Ik heb hier geen woorden voor. Ik sta er met verbijstering naar te kijken. Ik heb het team benadeeld en door mij hebben we hier verloren. Als je wordt gewisseld, dan dat doet wel pijn."

De verdediger heeft wel begrip voor de keuze van Stegeman om hem naar de kant te halen. "Natuurlijk snap ik dat. Als ik zulke fouten maak, dan heeft hij het volste recht om mij te wisselen. De avond was al kapot voor mij, maar dit mag nooit meer gebeuren", aldus Lam bij FOX Sports.

