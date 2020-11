Ronald Koeman vindt dat zijn spelers zaterdag tegen Alavés (1-1) veel te weinig rendement hebben gehaald uit alle kansen die werden gecreëerd. De trainer wijst daarbij vooral naar de aanvallers van FC Barcelona.

"Het heeft niets met de instelling van mijn spelers te maken en ook niet met een gebrek aan concentratie. Maar we moeten wel méér doelpunten gaan maken. Ik maak me zorgen over het gebrek aan effectiviteit voorin", zei Koeman na afloop van de wedstrijd tegen Spaanse media.

"Dat overkwam ons woensdag al tegen Juventus (0-2-zege in de Champions League, red.) en nu weer tegen Alavés. Bovendien hebben we het tegendoelpunt cadeau gedaan. We kunnen én mogen niet accepteren dat we zo vaak missen."

Koeman haalde in de rust al aanvaller Ousmane Dembélé naar de kant en in de tweede helft werd het toptalent Ansu Fati gewisseld. "Fati heeft zijn kansen gekregen en ik was op zoek naar iets anders in de slotfase van de wedstrijd", zo legde Koeman uit.

Ook Lionel Messi kon een gelijkspel niet voorkomen. (Foto: ANP)

Koeman geïrriteerd op persconferentie

Het gelijkspel tegen Alavés is al de vierde competitiewedstrijd op rij die niet wordt gewonnen door Barcelona. De Catalanen staan na zes duels op een zeer teleurstellende twaalfde plaats.

De 57-jarige Koeman is ondanks het dure puntenverlies wel te spreken over het spel van zijn ploeg. "Ik zou me meer zorgen maken als we ook geen kansen zouden creëren. Soms slaan we te ver door en willen we nóg een pass geven in plaats van op doel te schieten."

Koeman reageerde geïrriteerd toen hem op de persconferentie werd verteld dat hij een moedeloze indruk maakte op de bank in de slotfase tegen Alavés. "Uit je nu kritiek op mijn imago? We hebben er alles aan gedaan om hier te winnen. Als je nu kritiek uit op hoe ik overkom als ik op de bank zit, dan kunnen we er net zo goed mee stoppen."

