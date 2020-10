Brian Brobbey verzekert dat er nog meer doelpunten van hem gaan volgen na zijn eerste treffer voor Ajax. De achttienjarige spits scoorde zaterdag bij zijn debuut tegen Fortuna Sittard en had daarmee een aandeel in de 5-2-zege op de Limburgers.

"Ik ben heel blij natuurlijk", zei een glunderende Brobbey tegen FOX Sports. De spits kwam in de 66e minuut binnen voor Lassina Traoré en scoorde acht minuten later de 3-1. Hij kreeg de bal voor de voeten nadat David Neres op de binnenkant van de paal schoot.

"Ik stond bij de tweede paal en had het gevoel dat de bal daar zou komen en toen kwam die daar", blikte Brobbey terug. "Ik schrok zelfs van de bal. Het is zeker niet mijn mooiste, maar deze tellen ook. Dit is nog maar het begin en ik hoop dat er nog meer komt."

Brobbey gaf toe dat hij lang heeft moeten wachten op zijn kans in de hoofdmacht van trainer Erik ten Hag. Hij speelde tot dusver alleen bij Jong Ajax, waar hij clubtopscorer is met vijf doelpunten. "De trainer heeft tegen mij gezegd dat ik moet werken aan mijn conditie, dan zou mijn kans vanzelf komen. Ik heb harder getraind, ook in de gym."

De achttienjarige Brobbey verzekerde bovendien dat hij zijn handtekening gaat zetten onder een nieuwe verbintenis bij Ajax. Het contract van de spits, die Mino Raiola als zaakwaarnemer heeft, loopt aan het einde van het huidige seizoen af. "Ik wil natuurlijk bij Ajax blijven, dus dat komt goed. Ik ben sowieso dicht bij een handtekening, daarvoor had ik dit doelpunt niet nodig."

Brian Brobbey wordt voor zijn eerste invalbeurt in de hoofdmacht van Ajax toegesproken door trainer Erik ten Hag. (Foto: Pro Shots)

Ten Hag: 'Hij heeft nog veel arbeid nodig voor CL-niveau'

Trainer Ten Hag erkende dat hij lang heeft gewacht met het brengen van Brobbey. "Vorig seizoen liep hij van de ene in de andere blessure. Dit seizoen hebben we hem zorgvuldig opgebouwd. Dit is een mijlpaal, maar hier begint het pas voor hem. Hij heeft nog veel arbeid nodig om op het niveau van de Champions League te komen."

Ten Hag was niet te spreken over de uitvoering van zijn ploeg tegen Fortuna. Ajax kwam vroeg op achterstand, maar won wel met 5-2. "Wij startten heel ongeconcentreerd en dan kom je onnodig op achterstand. Onze restverdediging stond niet goed en dat mag niet op ons niveau.

"We reageerden goed en schroefden het tempo op, maar de scherpte was er niet en onvoldoende", vervolgde Ten Hag. "We scoren vijf keer, maar wel uit drie penalty's. We hebben niet al die penalty's nodig om verder in de score uit te lopen."

Ten Hag kon nog niets zeggen over de blessure van Noussair Mazraoui. De 22-jarige rechtsback liet zich in de 64e minuut vervangen vanwege een blessure. Het is onduidelijk of de Champions League-wedstrijd van woensdag tegen FC Midtjylland in gevaar komt voor de Marokkaanse international.