Vitesse blijft ook na zeven wedstrijden in de Eredivisie gelijke tred houden met koploper Ajax. De formatie van coach Thomas Letsch draaide zaterdagavond een achterstand om bij Willem II en won met 1-3 in Tilburg.

Ché Nunnely bracht Willem II halverwege de eerste helft op voorsprong. Na rust boog Vitesse de achterstand in een tijdsbestek van zes minuten om in 1-2 via treffers van Loïs Openda en Armando Broja. Invaller Patrick Vroegh stelde in de slotfase de drie punten veilig voor de bezoekers.

De Arnhemmers moesten het zonder Oussama Tannane stellen. De aanvaller, die tegen Willem II juist zijn rentree had kunnen maken na een schorsing, werd deze week positief getest op het coronavirus.

Dankzij de overwinning komt Vitesse, dat de vierde zege op rij boekte, op achttien punten. Ajax, dat eerder op de avond met 5-2 uithaalde tegen Fortuna Sittard, heeft evenveel punten, maar gaat dankzij een veel beter doelsaldo aan kop.

Willem II leed voor de vijfde keer op rij puntenverlies. De Tilburgers zijn met vijf punten terug te vinden in de middenmoot.

Teleurstelling bij de spelers van Willem II na de nederlaag. (Foto: Pro Shots)

Nunnely brengt Willem II op voorsprong

Vitesse begon goed aan de wedstrijd en vond al na acht minuten het doel in het Koning Willem II Stadion, maar de treffer van Jacob Rasmussen werd afgekeurd wegens buitenspel.

Aan de andere kant opende Nunnely in de 25e minuut wel de score voor Willem II. De vleugelaanvaller tikte een voorzet vanaf rechts van Mike Trésor van dichtbij binnen. Vitesse-doelman Remko Pasveer voorkwam kort na rust met een redding op een schot van Mats Köhlert de 2-0.

Kort daarna draaide Vitesse achterstand om in een voorsprong. Openda tekende in de 57e minuut met wat geluk voor de gelijkmaker met een mislukte voorzet die via de binnenkant van de paal in het doel terechtkwam. Zes minuten later zorgde Broja met een dropkick op aangeven van Million Manhoef voor de 1-2.

Derrick Köhn was in de slotfase dicht bij de gelijkmaker voor Willem II, maar zijn schot spatte uiteen op de lat. Twee minuten later was de net ingevallen Vroegh met een hard afstandsschot wel trefzeker en bepaalde daarmee de eindstand.

